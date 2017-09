Kommentar zur Ampel am Postberg in Uslar

Die Ampel an der Bahnhofstraße, Bella Clava und Albert-Schweitzer-Straße in Uslar ist ein Dauerthema in Uslar: Viele fordern die sofortige Abschaltung. Dazu ein Kommentar von Frank Schneider.

Die Ampel am Postberg in Uslar regt die Menschen schon seit vielen Jahren auf. Tenor: Sie hindert den Verkehrsfluss und sorgt für unnötige Staus.

Vor allem seit Beginn der Bauarbeiten an der Wiesenstraße gehören Autoschlangen von der besagten Ampel zum Teil bis zum Kreisel an der Auschnippe zum Alltag in Uslar. Den betroffenen Autofahrern bleibt nur die Erinnerung an die Sommerferien: Damals war die Ampel auf Antrag der Polizei abgestellt.

Danach musste sie aus Gründen der Sicherheit für die Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, wieder in Betrieb genommen werden. Und der Landkreis vertröstet die Uslarer seitdem, den Fall zu prüfen. Doch niemand versteht, dass diese Prüfung so lange dauert. Die einfache Lösung lautet: Schaltet die Ampel am Postberg einfach so um, dass sie nur bei Bedarf für Fußgänger in Betrieb geht.

Rubriklistenbild: © Foto: EK-Pictures Uslar