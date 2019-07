Kupferhammer in Uslar wird Großbaustelle

Bauarbeiten

+ Gesetzte Markierung ist gerissen: Diese Mauer verschiebt sich seit Jahren.

Uslar – Im Uslarer Stadtgebiet steht die nächste Straßen-Großbaustelle an. Ab Montag, 29. Juli, wird der untere Bereich des Kupferhammers voll gesperrt. Zunächst geht es um die Neuverlegung des Regenwasserkanals, und danach steht der Abbruch der alten Stützmauer zur Bundesstraße 241 an der Auschnippe an.