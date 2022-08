Feriencamps beim SC kommen gut an

Kostenfreies Angebot mit der Stadt

Besprechung beim Feriencamp auf dem Gelände des SC Schoningen.

Der SC Schoningen bietet mit Unterstützung der Stadt Uslar und vom Land drei Feriencamps an.

Schoningen - Das erste von insgesamt drei Feriencamps, das der SC Schoningen mit der Stadt Uslar auf dem SC-Gelände anbietet, ist beendet und löste vor allem Dankbarkeit aus: bei den Kindern für das Freizeitangebot, bei den Eltern für die Entlastung und bei den Organisatoren für den Einsatz aller Beteiligten. Jörg Grabowsky, Vorsitzender des SC, hat mehrfach erfahren, wie sich viele Eltern extrem bemühen müssen, damit ihre Kinder die ganzen sechs Ferienwochen über betreut sind. Sie sind so dankbar, dass es die kostenlosen Feriencamps mit ihrem Mix aus Pflicht und Wahlworkshops gibt, berichtet Grabowsky über seine Erfahrungen.

Der Einsatz für die Sache hat sich gelohnt, war aber auch ein großer Aufwand, um alles zu organisieren und vor allem auch bezahlt zu bekommen, so Grabowsky. Dank der Mithilfe der Stadt Uslar und dank des Landes als Geldgeber ist sichergestellt, dass sich jede Menge Betreuer um die Kinder kümmern. Göttinger Studentinnen und Studenten der Pädagogik, fürs Lehramt und Sport, Abiturienten aus Uslar und SC-Stammpersonal übernehmen diese Arbeit. Zum Auftakt in dieser Woche kamen 30 Kinder, einige besonders aufgeregt und weit vor dem Starttermin ins Camp auf die Sportanlagen des SC.

Katharina Heise, Marcel Meyer und Yannick Manthey führten Interviews mit den Eltern, dokumentieren Unverträglichkeiten oder erforderliche Medikamenteneinnahme. Die ersten Programmpunkte waren ein ausgedehntes Frühstück, die Wahl der Schlafplätze und Kennenlernspiele. Am Abend kamen viele positive Rückmeldungen. Jörg Grabowsky: „Am Schönsten fanden wir die Freude darüber, dass sich schon am ersten Tag viele Freundschaften gefunden haben.“ So spielen Kinder aus der Ukraine und dem Irak mit Kindern aus Uslar, Bodenfelde, Dassel und Einbeck miteinander.

Auf dem Programm des ersten Feriencamps standen unter anderem ein Erste-Hilfe-Kurs, eine Wasserschlacht in der Ahle, Menschenkicker, eine Alarmübung, der Workshop „Spiel mit dem Jagdhund“ mit Dirk Rennemann, Riesen-Fußball-Dart, Fußball-Workshop mit JSG-Trainer Began Krasniqi, Nachtwanderung, Workshop mit der Feuerwehr mit Maik Lotze und Kai Engel, Wanderung ins Badeland und Yoga sowie eine Überraschungsaktion für die Eltern.

Grabowsky, der auch das Verständnis der Nachbarn des Ferienlagers auf dem SC-Gelände lobt, berichtet, dass im zweiten Feriencamp ab Montag, 15. August, noch Plätze frei sind. Camp 3 ist dagegen ausgebucht. Anmeldungen für Camp 2 sind noch kurzfristig möglich bei Jörg Grabowsky, Telefon 0172/75 36 656. (fsd)

Die jeweils aktuellen Camp-Programme stehen im Internet unter sc-schoningen.de.