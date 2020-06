Landkreis lässt Proben an Wiesenstraße in Uslar nehmen

Baumaterial-Prüfung

Uslar. Anfang der Woche an der Wiesenstraße in Uslar: Fahrzeuge der Straßenmeisterei Uslar und von Fachfirmen fahren vor, Baustellenschilder und eine Baustellenampel werden aufgestellt. Die Zufahrt von der Mühlenstraße zum neuen Kreisel ist bis Mittwochabend abgesperrt. Was ist los?