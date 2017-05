Lkw-Crashtest bei Fürstenhagen: Polizei hat bewusst auf Information verzichtet

Fürstenhagen. Aus Rücksicht auf den verletzten Fahrer will die Uslarer Polizeichefin nach dem Unfall beim Lkw-Crashtest nahe Fürstenhagen darauf verzichtet haben, die Öffentlichkeit zu informieren.

Eine Woche ist es her, dass der inoffizielle Lkw-Crashtest mit dem schweren Unfall in Fürstenhagen bei Uslar durch einen Zufall ans Licht kam. Ein Fernsehsender aus Nordhessen hatte, nachdem ihm von einem Augenzeuge des Unfalls ein Video des Vorfalls zugespielt worden war, die HNA-Redaktion in Uslar kontaktiert, um an weitere Informationen zu kommen.

Das war gut eineinhalb Wochen nach dem Crashtest, bei dem ein Unternehmer aus Uslar auf einem Feldweg oberhalb der kleinen Ortschaft Fürstenhagen eine von ihm, entwickelte sogenannte „Nizzasperre“ testen wollte. Während der Recherche der HNA bei der Polizei und der Stadt Uslar sowie bei dem Unternehmer wurde über zahlreiche Hintergründe des Vorfalls geschwiegen.

Aufgeworfen wurde zum Beispiel die Frage, warum die Uslarer Polizeichefin nach dem Unfall, bei dem der Fahrer des Test-Lkw schwere Verletzungen erlitten hatte, nicht die Öffentlichkeit informierte - also keine Pressemitteilung herausgab, wie sie es sonst nach jedem noch so kleinen Parkrempler mit Blechschaden tut.

Dazu sagte am Mittwoch Uwe Falkenhain, Sprecher der Polizeiinspektion Northeim-Osterode: „Die Leiterin des Polizeikommissariats Uslar hat sich auf Grund der anfangs unübersichtlichen Erkenntnislage sowie mit Blick auf die Situation des schwer verletzten Fahrers und seiner traumatisierten Familie dazu entschlossen, zunächst auf eine Information der Öffentlichkeit zu verzichten. Die Öffentlichkeit sollte mit einem klaren Bild der Abläufe und Verantwortlichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden.“ Die Kommissariatsleiterin ist derzeit im Urlaub.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat laut Pressesprecher Andreas Buick Ermittlungen gegen den Uslarer Unternehmer wegen des Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.