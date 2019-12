Mann in Jogginghose attackiert Frau

Uslar. Die Uslarer Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Auf dem Heimweg vom Einkauf wurde am Samstag gegen 15.45 Uhr eine 28-Jährige auf der Braustraße in Uslar von einem Mann attackiert. Der Mann trat der Frau gegen das Bein und boxte ihr in den Bauch.

Er soll einen schwarzen Vollbart haben und war mit einer dunklen Jogginghose, dunkelblauen und abgenutzten Schuhen sowie einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze bekleidet.

Der Täter flüchtete in Richtung Neustädter Platz. Zeugenhinweise an die Polzei Uslar, Tel. 0 55 71/92 60 00. jde