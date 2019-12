Neue Holzteile  für Baumhäuser im Erlebniswald

Schönhagen – Vor elf Jahren entstanden im Erlebniswald bei Schönhagen die ersten „Hotelzimmer zwischen den Baumwipfeln“. Inzwischen gibt es neun verschiedene Baumhäuser mit zwei bis sechs und somit insgesamt 28 Betten. Am beliebtesten sind Pärchenzimmer. Einige Bauteile der rustikalen Häuser sind in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht werden. Rund 30 000 Euro gibt die Betreibergesellschaft laut Geschäftsführer Stefan Brill seit etwa vier Jahren pro Jahr dafür aus.

VON JÜRGEN DUMNITZ

Auch im Moment wird gearbeitet. „Wir nutzen die Zeit, weil jetzt nicht alle Häuser vermietet sind“, sagt Brill. Eigentlich können die Häuser, weil sie alle über eine Heizung verfügen, das ganze Jahr über genutzt werden. Es habe sich aber eine Saison zwischen April und Oktober ergeben. Und: Silvester ist auch jedes Jahr alles ausgebucht. „Da könnten wir viel mehr vermieten, weil es scheinbar immer mehr Leute gibt, die den Jahreswechsel in Ruhe an einem besonderen Ort erleben wollen“ so Brill.

Seit ein paar Jahren arbeitet die Firma Erlebnis-Raum von Daniel Arthoff (Köln) für die Baumhaus Solling GmbH. Das sind Experten in Sachen Holzverbindung und dem richtigen Schutz des Werkstoffes an sensiblen Stellen. Schließlich „hängen“ die Häuser zwischen intakten Buchenbäumen, die sich bei Wind und Sturm auch ein Stück weit bewegen. Die Dacheindichtung müsse regelmäßig kontrolliert werden. Künftig gibt es in einem Modell sogar Abenteuerbetten mit einem speziellen Mechanismus.

Im vergangenen Jahr hat Stefan Brill gut 6200 Übernachtungen gezählt. Und zum jetzigen Stand geht er davon aus, dass diese Zahl auch dieses Jahr wieder erreicht wird. Leben und schlafen im Baumhaus sei bei allen Generationen beliebt. Oft kommen Großeltern mit ihren Enkeln, immer öfter kommen aber auch jüngere Paare. Teilweise lösten sie Hochzeitegeschenke ein oder freuen sich über eine schöne Zweisamkeit zwischen den rauschenden Baumwipfeln.

Das Interesse an Übernachtungen im Baumhaushotel bei Schönhagen sei stetig gewachsen. Und ein weiteres Haus könne nach dem gültigen Bebauungsplan auch noch geben. „Da überlegen wir noch dran, es soll ja wieder etwas Außergewöhnliches werden“, so Brill weiter.

Mit seinem rund zehnköpfigen Mitarbeiterteam kümmert er sich ums tägliche Frühstück, das bis an die Tür gebracht wird. Außerdem verfügt der Betrieb über ein Sanitärhaus, größere Gemeinschaftsräume auf Rädern sowie eine große Außenterrasse auf der Wiese.