Neustadt-Staffelläufer als erstes an der Rathaustür

Ein Hin und Her bei der Pendelstaffel: Beim Wettlauf über Strohbunde und im Slalom um Holzfässer herum liegt in dieser Szene der Läufer der Altstadt (Dorfschulen) vorn.

USLAR – Hunderte Zuschauer säumten am Sonntag die Laufstrecke zur Spenneweih auf beiden Seiten der Langen Straße und feuerten die jeweils zwölf Läufer der Grundschule der Kernstadt und die der Dörfer an.

USLAR – Hunderte Zuschauer säumten am Sonntag die Laufstrecke zur Spenneweih auf beiden Seiten der Langen Straße und feuerten die jeweils zwölf Läufer der Grundschule der Kernstadt und die der Dörfer an.

Am Ende hatte die Mannschaft der Kernstadt-Schüler, die laut Ansage des Moderators das Neustadt-Team stellten, die Nase vorn. Nach dem vor einigen Jahren eingeführten Dosenwerfen zum Abschluss der Pendelstaffel sprintete Jill Blomeyer fürs Neustadt-Team am schnellsten die Treppen zur Rathaustür hoch, um die Türkleppe anzufassen. Damit stand der Sieger fest, obwohl Peter Alder als Moderator des Staffellaufes zwischen dem Rathaus und Redner Bode vor der Sollinger Allgemeinen gesagt hatte, dass am Ende alle Sieger seien, weil es zur Belohnung Spennewecken im Rathaus gebe.

Weit über 1000 Spennewecken verteilten Mitglieder des Wirtschaftsvereins Region Uslar und des Uslarer Ortsrates, die sich bereits am Vormittag zum traditionellen Ratsfrühstück im Gildesaal des Rathauses getroffen hatten.

Vor dem Start der Pendelstaffel gab es eine Premiere. Schüler der Grundschule Schönhagen/Sohlingen sangen das neue Spenneweih-Lied, das Willi Geiger, Kristina Bäthe und Mani Zorn geschrieben haben. Bei den Zuhören kam es offensichtlich gut an. Bäthe, die auch Ortsratsmitglied in Uslar ist, sagte, dass die Spenneweih so ein Lied gebraucht habe.

Bevor Ortsbürgermeister Arno Riedke den überlieferten Text der Spenneweih verlas, ehrte er Sportlehrer Peter Alder, der den Laufwettbewerb zur Spenneweih seit vielen Jahren unterhaltsam moderiert. Auch diesmal motivierte er die Zuschauer zum Anfeuern der Grundschüler, die über Strohbunde und um Holzfässer laufen mussten.

Als der Siegerwimpel der Neustadt aus dem Rathausfenster hing, wurden die Türen zum Saal geöffnet. Nach und nach schoben sich vor allem Kinder bis zu den Körben vor, aus denen die süßlichen Spennewecken wie seit vielen Jahrzehnten kostenlos verteilt wurden.

Zum Auftakt marschierten die Musiker des Fanfarenzug Herolde Vernawahlshausen bis vors Rathaus und am Nachmittag hatten etliche Geschäfte geöffnet und es gab Mitmachaktionen.

Spenneweih ist ein Vermächtnis

Die Spenneweih am alten Rathaus in Uslar ist der älteste Brauch, der auf zwei spätmittelalterliche Stiftungen für Arme zurückgeht. Daraus ist im Laufe von über 660 Jahren ein Staffel-Wettrennen geworden, das jedes Jahr am Sonntag Judica zwei Wochen vor Ostern stattfindet. Nach dem Rennen gibt es Spennewecken als Gabe für die Kinder. Der Ursprung der Spenneweih liegt in zwei Vermächtnissen an die Stadt, eine Art ritualisierte Armenfürsorge, die bis heute Bestand hat. jde