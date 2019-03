Ökologisches Netzwerk startete in Uslar einst mit  einer Kräuterschnecke

Uslar – Die Auswahl ihrer Musik haben die drei Musiker Stefanie und Klaus Kairat sowie Folkert Schlichting ganz auf den Anlass abgestimmt. Mit dem Stück „Schön Rosmarin“ von Fritz Kreisler wurde am Montag die Feier zum 15-jährigen Bestehen des Vereins Ökologisches Netzwerk Uslar im evangelischen Gemeindehaus an der Kreuzstraße musikalisch eröffnet.

Im Mittelpunkt stand ein kurzweiliger und unterhaltsamer Vortrag der früheren Northeimer Biologielehrerin und Landkreis-Naturschutzbeauftragten Ingrid Müller, die den rund 100 Zuhörern unter dem Thema „Wild, bunt, gesund – Heilpflanzen vor unserer Haustür“ von 22 ausgewählten Pflanzen berichtete. Dabei verriet sie, dass sie als Kind eine ganze Zeit lang in Uslar gelebt hat.

Mit praktischen Beispielen zum Genuss und zur gesundheitlichen Anwendung berichtete sie etwa von Apfel, Bärlauch, vom Johanniskraut als der Heilpflanze 2019, über Rhabarber und Tomaten bis hin zur Zitronenmelisse. Ihre pauschale Empfehlung, bei einer Selbstindikation mit Kräutern aus der Natur nicht länger als zwei Wochen anzusetzen, sollte man auf jeden Fall beherzigen. Heilpflanzen können bei Symptomen helfen, aber nicht unbedingt im Dauereinsatz. Das gelte beispielsweise auch für Kamillentees.

Außerdem empfahl die Spezialistin in Sachen Naturkräutern, dass man geeignete Pflanzen nicht an viel befahrenen Straßen oder an mit Spritzmitteln behandelten Feldrändern sammeln sollte. „Weit weg vom Weg ist oft besser“, riet Ingrid Müller, die gleichzeitig auf ihr neues Buch „Bunt, wild, schön“ (19,80 Euro) hinwies.

Als Vorsitzende des Ökologischen Arbeitskreises erinnerte Dr. Margrit Schlichting-Partikel an die Gründung vor 15 Jahren. Erste Aktion sei der Bau einer Kräuterschnecke im Kindergarten gewesen.

Seither kümmern sich die thematisch breit aufgestellten Netzwerk-Mitglieder unter anderem maßgeblich um den Bauerngarten an der Mauerstraße in der Uslarer Innenstadt. Laut Dr. Schlichting werde das Areal unter dem Leitthema „Bewahrung der Schöpfung“ auch dieses Jahr wieder mit viel freiwilligem Einsatz neu bepflanzt und gepflegt.

Pastor Burkhard Stimpel bezeichnete Dr. Schlichting als „Herzstück“ des Ökologischen Netzwerks und überreichte ihr für das jahrelange Engagement einen bunten Blumenstrauß unter dem Applaus der Festgäste.

Nach einem gemeinsamen Abschlusslied im Gemeindehaus nutzten viele Zuhörer die Gelegenheit, in Speisen verarbeitete Kräuter am vorbereiteten Büfett zu probieren. jde