Ortsfeuerwehr Wiensen befördert drei Frauen

Wiensen – Freiwillige Helfer der Feuerwehr Wiensen haben im vorigen Jahr in rund 50 Arbeitsstunden dien Küche im Feuerwehrhaus erneuert und die Flure renoviert. Dafür gab es in der Hauptversammlung ein dickes Dankeschön vom Ortsbrandmeister Ralf Deutschler.

An Einsätzen war das vergangene Jahr glücklicherweise nicht besonders reich. Nach Angaben des Wehrchefs gab es vier technische Hilfeleistungen. Außerdem seien 25 Übungsabende absolviert worden.

Der Mitgliederbestand der Ortsfeuerwehr belaufe sich aktuell auf 29 Aktive, davon seien vier Frauen. Hinzu kämen vier Kinder, die an den Übungsabenden der Jugendfeuerwehr in Solingen teilnehmen. Die Wehr zähle zudem 23 Kameraden in der Altersabteilung sowie 14 passive und 47 fördernde Mitglieder.

Im abgelaufenen Jahr habe es auch zahlreiche Neuanschaffungen im Gerätebereich gegeben, darunter ein digitales Handfunkgerät, eine neue Tauchpumpe und ein neues Standrohr.

Unter dem Beifall, der Anwesenden gab es in der Versammlung auch vier Beförderungen. Zur Oberfeuerwehrfrau ernannt wurde Franziska Mantey. Feuerwehrfrauen sind nunmehr Lara Hüne, und Michelle Deutschler und zum Feuerwehrmann wurde Dirk Rettberg befördert. goe