Pflegeschule wird in Uslar  eröffnet

Uslar. Die Berufsbildenden Schulen des Albert-Schweitzer-Familienwerks Uslar werden im Sommer eine neue Pflegeschule eröffnen.

Vorbereitend dazu fand ein Treffen mit künftigen Partnern statt. Die neue Pflegeschule führt die bisherigen Berufsausbildungen Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einem Ausbildungsgang mit dem Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ und „Pflegefachmann“ zusammen.

Nach dem Abschluss dieser Ausbildung ist es möglich, in allen Bereichen der Pflege tätig zu werden. Der Abschluss ist europaweit anerkannt, das heißt, er bietet den Absolventen eine Vielzahl beruflicher Perspektiven, berichtet das Familienwerk.

Zur Realisierung dieser Ausbildung ist es notwendig, dass die Auszubildenden in allen Bereichen der Pflege praktische Erfahrungen sammeln. Daher müssen die Träger der praktischen Ausbildung miteinander kooperieren, um den Erfolg zu garantieren. Aus diesem Grund trafen sich die zukünftigen Kooperationspartner in den Berufsbildenden Schulen, um über die Zusammenarbeit im Ausbildungsverbund zu beraten. An dieser Veranstaltung nahm auch Thomas Knäpper vom Beraterteam des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben teil.

Er informierte die Teilnehmer über die Aufgaben der Träger der praktischen Ausbildung, über die Aufgaben der Pflegeschule und die Chancen eines Ausbildungsverbundes.

Gemeinsam mit Partnern aus allen Bereichen der pflegerischen Versorgung der Region wird die Pflegeschule der Berufsbildenden Schulen in Uslar am 1. Oktober 2020 die Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann starten. Mehr Informationen zum Ausbildungsgang und zu den Berufsbildenden Schulen Uslar sind im Internet zu finden unter bbs-uslar.de. Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Ausbildung ist Schulleiterin Malica Belbouab, Telefon 0 55 71/92 43 130. Bewerbungen sind jederzeit möglich. fsd

Rubriklistenbild: © Foto: Albert-Schweitzer-Familienwerk/nh