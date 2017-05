Polizei sucht Touran-Fahrer nach Überholmanöver auf der B 241 in Verbotsszone

Uslar. Die Polizei in Uslar hat einen Zeugenaufruf nach einer Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen im Überholverbot gestartet.

Grund für die Aktion der Uslarer Polizei: Ein VW-Touran-Fahrer hat auf der B 241 zwischen Gierswalde und Bollensen am Dienstag um 17.40 Uhr trotz Überholverbots überholt und andere Autofahrer in Gefahr gebracht.

Die Polizei schildert, dass eine 55-jährige Autofahrerin aus einem Uslarer Ortsteil, die mit ihrem blauen Caddy von Gierswalde in Richtung Bollensen unterwegs war, im Verlauf der Überholverbotsstrecke von einem dunklen silber/grau farbenen VW Touran mit HX-Kennzeichen trotz zweier entgegenkommender Autos überholt wurde. Nur durch starkes Abbremsen und ein Ausweichmanöver nach rechts habe die Frau einen Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr vermeiden könne, heißt es.

Auch die Fahrer in den entgegenkommenden Autos mussten die Wagen stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei fragt nun, wer Hinweise zu dem überholenden VW-Touran geben kann oder den Überholvorgang gesehen hat und weitere Zeugenangaben machen kann. Hinweise sind an die Polizei in Uslar unter Telefon 05571-926000 oder jede andere Polizeidienststelle zu richten. (fsd)

