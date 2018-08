Angeblicher Überfall auf Frau in Uslar: War alles nur vorgetäuscht?

Uslar. War der Raubüberfall auf eine 35-jährige Frau aus Bodenfelde am Donnerstag in Uslar nur vorgetäuscht? Die Uslarer Polizei ermittelt jedenfalls gegen die Frau wegen Vortäuschens einer Straftat.

Den Angaben zufolge ist die angeblich am Donnerstagvormittag an der Wiesenstraße in Uslar entwendete Geldbörse wieder aufgetaucht. Ein Zeuge hat sie bei der Polizei Uslar abgegeben.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 35-Jährige ihre Geldbörse auf ihrem Sitz in dem Linienbus, mit dem sie nach Uslar gekommen war, vergessen hatte. Unmittelbar nachdem die Frau den Bus verlassen hatte, wurde die Geldbörse dort von einem Zeugen gefunden, der das Portemonnaie in der Hoffnung, die Eigentümerin werde sofort zurückkehren, an sich nahm.

Dies war aber nicht der Fall. Nachdem der Zeuge am Freitag in der HNA vom Raubüberfall an der Wiesenstraße in Uslar gelesen hatte, brachte er dies Ereignis sofort mit seiner Fundsache in Zusammenhang und gab die Geldbörse bei der Polizei in Uslar ab.

Gegen die 35-Jährige wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Sie hatte gegenüber der Polizei geschildert, von drei jungen ausländischen Männern überfallen worden zu sein. (fsd)

