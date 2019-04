Ratsmitglied Driehorst verlässt Sitzung in Uslar aus Protest

Der Antrag von Einzelbewerber Werner Driehorst, dass die Stadt Uslar am 23. Mai einen Verfassungstag gestaltet, ist von der Tageordnung der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am Dienstabend abgesetzt worden.

Auch der Versuch von Werner Driehorst, während der Ratssitzung sein Ansinnen per Dringlichkeitsantrag durchzubringen, wurde abgelehnt. Das hatte zur Folge, dass Ratsherr Driehorst um 19.09 Uhr aus Protest die Sitzung verließ und im Zuhörerraum Platz nahm.

Er hatte zuvor eindringlich an den Rat appelliert, seinen Antrag zu behandeln. Das Jubiläum zur Erinnerung an den 23. Mai 1949, als das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet und verkündet wurde, sei schon bald und müsse in die Wege geleitet werden, sagte Driehorst und fügte hinzu, dass die Verfassungstage früher zum Beispiel in der Weimarer Zeit auch in Uslar gefeiert wurden. Es wäre nach seinen Worten peinlich für den Rat, wenn andere das täten.

Bürgermeister Torsten Bauer entgegnete, dass im Verwaltungsausschuss verabredet worden sei, in Ruhe über die Gestaltung des Verfassungstages in Uslar zu reden und eine Veranstaltung zu organisieren.

Driehorst hatte beantragt, anstelle einer folgenlosen Feierstunde, so seine Wortwahl, eine offene und lockere Gesprächsrunde zu organisieren und die Bevölkerung und vor allem die Jugend einzuladen, und zwar über soziale Medien wie Instagram, Twitter und Facebook. Tenor von Driehorsts Antrag ist, die junge Generation einzubinden, damit man sie nicht verliere. So sollten auch Stadtjugendpflege und Stadtjugendring eingebunden werden, ferner sollte der Stadtarchivar kurz über die Uslarer Verfassungstage in der Weimarer Republik berichten.

Anschließend sollte eine Unterhaltung mit Folgen stattfinden: Gesprächsthema sollte der Zustand der Demokratie in Uslar und Schritte zur Verbesserung sein. Voraussetzung für die Beteiligung der Bürger, so Driehorst, sei die Information, denn damit sehe es in Uslar laut Driehorst zappenduster aus. fsd Archivfoto: Frank Schneider