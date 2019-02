Sänger beschließen Auflösung der Uslarer Liedertafel

Uslar. Der 1839 gegründete Männergesangverein Liedertafel Uslar ist Geschichte. Nach 180 Jahren haben die anwesenden Mitglieder während der Jahreshauptversammlung im Hotel Menzhausen mehrheitlich die Auflösung des beim Amtsgericht nicht als gemeinnützig eingetragenen Vereins zugestimmt.

16 Mitglieder waren dafür und ein Mitglied dagegen, sagte der Vorsitzende Friedel Schulze, der sich der Stimme enthielt.

Schulze hatte den Antrag zur Auflösung gestellt. Schon seit einigen Jahren ging es bergab mit dem Gesangverein, seit Dezember 2012 wurde mangels Stimmen schon nicht mehr öffentlich gesungen. Zuletzt hatte der Verein noch 46 Mitglieder, von denen sich einige noch regelmäßig im Vereinslokal Menzhausen trafen.

14 Vorsitzende gab es in den vergangenen 180 Jahren, gesungen wurde fast immer, nur in den Kriegsjahren ruhte das Vereinsleben. Angeleitet wurde die Liedertafel von 22 männlichen Chorleitern und bis zum Schluss von Marina Solowjewa als einzige Frau.

Seit 1950 hat der Verein 60 größere Konzerte gegeben und seit Bestehen der Einrichtung 25 Konzertauftritte im Albert-Schweitzer-Seniorenheim, hieß es im Bericht von Geschäftsführer Stefan Groffmann. Er erinneret auch an die geselligen Treffen in den vergangenen Jahren, zu denen stets fünf bis acht Sänger kamen. Treffen wollen sich die Ehemaligen wohl auch weiterhin.

Vor der Jahreshauptversammlung nahmen die Mitglieder noch ihren Vereinsschrank im Uslarer Museum in Augenschein. Der steht dort seit vier Jahren. In dem Eichenschrank Baujahr 1950 sollen alle Dokumentationen wie Noten, Fahnen, Partituren, Festschriften und Protokolle über die Liedertafel „für die Nachwelt“ erhalten bleiben, so Friedel Schulze. Und ihr Vereinsklavier und ein Notenpult sollen weiterhin im Hotel Menzhausen stehen bleiben.

Schulze blieb ein Gesangsauftritt bei Hannovers Ex-Bürgermeister Herbert Schmalstieg besonders in Erinnerung und die Teilnahme an einem NDR-Chorwettbewerb. Die Liedertafel habe auch Preise gewonnen und „viele, viele schöne Stunden“ bei den Auftritten erlebt.

Nach der Jahrestagung rechnet der Kassenwart noch alles ab und löst dann das Konto auf. Ein Rest-Geldbetrag soll auf Beschluss der Versammlung dem Uslarer Badeland gespendet werden.

Und dann gibt es die letzten Einträge im Protokollbuch der Uslarer Liedertafel: Die über die beschlossene Auflösung. jde

Rubriklistenbild: © Foto: Gudrun Porath