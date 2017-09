Schwerverletzter Lkw-Fahrer bei Unfall auf Landesstraße

Uslar/Ahlbershausen. Er sei einem Reh ausgewichen, sagte der schwer verletzte Fahrer eines Container-Lastwagens, der am Montag um kurz nach 11 Uhr auf der Landesstraße zwischen Vernawahlshausen und Verliehausen verunglückte.

Ausgangs einer Linkskurve ist er nach links von der Fahrbahn abgekommen, hat eine Leitplanke überfahren, eine Böschung durchpflügte, schlug in einer Wiese ein und überschlug sich abschließend mit dem Fahrzeug seitlich. Die Ladung aus Asphaltresten wurde weit über die Wiese in Richtung Schwülme verstreut.

Zufällig fand die Besatzung eines vorbeifahrenden Rettungswagens den 25-Jährigen aus Hemmingen am Fahrbahnrand und versorgte ihn. Er wurde ins Klinikum nach Göttingen transportiert. 15 Feuerwehrleute aus Ahlbershausen, Verliehausen und Uslar streuten Betriebsstoffe ab, die Straßenmeisterei sperrte die Straße während der Sicherungsarbeiten und am Nachmittag erneut während der Bergung durch einen Spezialkran. Die Polizei schätzt den Schaden am total demolierten Lkw auf rund 30 000 Euro. (jde)Foto: Dumnitz