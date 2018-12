Seniorenzentrum Uslar:  Körnerkissen fing Feuer

Uslar. Ein brennendes Körnerkissen aus einer Mikrowelle hat am Samstag um 22.51 Uhr die Brandmeldeanlage im Seniorenzentrum des Albert-Schweitzer-Familienwerks in Uslar ausgelöst und zu einem Feuerwehreinsatz geführt.

Stadtbrandmeister Jörg Jacob berichtet, dass im Kellergeschoss die Brandmelder wegen einer Rauchentwicklung ausgelöst hatten. Der Grund war laut Jacob schnell gefunden: In einer Wohnung war in einer Mikrowelle ein Körnerkissen in Brand geraten. Der Bewohner hatte das Kissen nach draußen geworfen und belüftete seine Wohnung beim Eintreffen der Feuerwehr.

Nach der Erkundung entschied sich die Feuerwehr, den Flurbereich zusätzlich per Druckbelüftung zu belüften. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr, mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen angerückt, konnte nach einer knappen halben Stunde die Einsatzstelle wieder verlassen. (fsd)

