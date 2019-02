Sollinger Sängerbund sucht Wege für Fortbestand der Chöre

Jahreshauptversammlung

Derental. Der Erhalt des Chorgesangs liegt dem Sollinger Sängerbund am Herzen. Das machten der Vorsitzende Hubert Schudnagis (Boffzen) und Bundeschorleiterin Marina Solowjewa (Fürstenberg) in ihren Berichten während der 70. Jahreshauptversammlung in Derental im Derentaler Hof deutlich.