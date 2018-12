Stadt Uslar beteiligt sich mit 850.000 Euro am neuen Kreisel

Uslar. Die Stadt Uslar ist mit rund 856 000 Euro für die Finanzierung des neuen Kreisels im Bereich Alleestraße/Wiesenstraße dabei.

Das haben die Mitglieder des Stadtrates in der öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend im Rathaus beschlossen. Bei einer Enthaltung stimmte die Mehrheit für eine entsprechende Vereinbarung über den „Knotenpunkt Wiesenstraße/Sohnreystraße/Alleestraße“.

Der Neubau eines Kreisels soll laut bisherigem Plan 3,958 Millionen Euro kosten. 2,402 Millionen Euro steuert das Land Niedersachsen über ein Förderprogramm bei, 1,3 Millionen Euro müssen der Landkreis Northeim und die Stadt bezahlen. Der Beitrag der Stadt macht demnach 55 Prozent aus, der Kreis ist mit 44 Prozent (rund 700.000 Euro) dabei.

Uslars Bürgermeister Torsten Bauer sagte in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vor einem Dutzend Zuhörern, dass er froh sei, dass die Stadt von Anfang an mit in die Planung des Ausbaus der Kreisstraße einbezogen wurde. Er freue sich, dass sich der Kreistag in seiner Sitzung im September letztlich auch für die Uslar-Variante entschieden habe.

Die Stadt hatte von Anfang an einen Verkehrskreisel an dem wichtigen Knotenpunkt – die Wiesenstraße gilt als die am stärksten befahrene Kreisstraße – gefordert. Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und weil bei dem Ausbau des Straßenbereichs gleichzeitig auch Maßnahmen für einen verbesserten Hochwasserschutz mit umgesetzt werden sollten. An der Alleestraße gibt es regelmäßig Probleme mit Hochwasser, weil der Martinsbach an der Engstelle häufig über die Ufer tritt.

Mini-Kreisverkehrsplatz

Der Kreuzungsbereich soll laut Planungen des Landkreises zu einem überfahrbaren Mini-Kreisverkehrsplatz auf der Grundlage eines verschobenen Kreisels umgebaut werden. Betroffen von den Baumaßnahmen ist auch der verrohrte Teil des Martinsbaches im jetzigen Kreuzungsbereich.

Bezüglich der Zahlungsmodalitäten müssten in Abhängigkeit mit der Bauzeit noch gesonderte Regelungen getroffen werden. Geld für den nötigen Beitrag der Stadt soll bereits im kommenden Haushaltsplan in entsprechend hoher Summe eingestellt werden.

Weitere Beträge seien auch für die mittelfristige Finanzplanung vorgesehen, hieß es in der Rathaushalle. Wichtig sei aber, dass man sich inhaltlich einig sei, sagte der Bürgermeister. SPD-Fraktionssprecher Dr. Hermann Weinreis – zugleich Mitglied des Northeimer Kreistages – nannte den Beschluss des Kreistages eine „zukunftsorientierte Lösung“.

Gebaut werden soll der neue Knotenpunkt voraussichtlich ab 2020. Bürgermeister Bauer ist der Ansicht, dass mit dem Bau des Kreisels eine „optimale Infrastruktur“ an der Allee- und Wiesenstraße geschaffen werde.

