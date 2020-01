Täter werfen Schaufenster in Uslar mit Gullydeckel ein

Uslar – Erneut ist in einen Discount-Markt an der Langen Straße in Uslar eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei Zutritt, indem sie das Schaufenster mit einem Straßeneinlaufgitter, bekannt auch als Gullydeckel, einwarfen.

Im Inneren durchsuchten sie vorgefundene Behältnisse und Auslagen. Was alles gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 4.18 Uhr. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 3000 Euro an.

Hinweise zur Tat, zum Täterkreis oder Tathergang erbittet die Polizei unter Telefon 0 55 71/92 60 00.

