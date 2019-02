Theaterstück Häwelmann lockt Kinder an

Uslar – 80 Kinder mit ihren Eltern verfolgten im Uslarer Kulturbahnhof begeistert die Geschichte des kleinen Häwelmanns, die ihnen Ruth Brockhausen vom Theater der Nacht in Northeim ausdrucksstark erzählte.

Die Puppenspielerin, die in einem tiefblauen und ausladenden Kostüm steckte und ihr Bauchladen-Theater umgeschnallt hatte, zog die teils noch ganz jungen Mädchen und Jungen ruckzuck in ihren Bann.

Schon als sie das Baby Häwelmann mal fröhlich, mal ärgerlich schreien ließ und zur Beruhigung den riesengroßen roten Schnuller zog, hatte Ruth Brockhausen die Herzen ihrer Zuschauer gewonnen.

Das Märchen, das der Dichter Theodor Storm 1849 für seinen Sohn Hans schrieb, fesselt auch heute noch die Kinder. In dem Stück geht es um Frau Mond, die in ihrem Bauchladen-Theater Geschichten sammelt, und dabei den kleinen Häwelmann entdeckt.

Wie alle Babys im Windelalter brabbelt, quakt und kräht es. Es kann noch nicht einmal laufen, trotzdem will der kleine Kerl gleich durch die ganze Welt reisen. Und Frau Mond, hingerissen von seinem Charme, hilft ihm dabei zum Vergnügen der Zuschauer, hatte es schon treffen in der Ankündigung gestanden.

Mit dieser Geschichte ist Frau Mond nach Angaben des Theaters inzwischen schon durch die ganze Welt gereist: Unter anderen gehörte zu den Stationen Chengdu in China, Washington in den USA, Moskau und St. Petersburg in Russland, Luzk und Sinferopel in der Ukraine, Zagreb in Kroatien und Sarajewo in Bosnien und jetzt kommt auch noch Uslar dazu.

Für die Organisatorin des Theaternachmittags im Kulturbahnhof, die Vorsitzende des Stadtjugendrings, Susanne Schulze, ist der gute Besuch Ermunterung auf dem Kurs mit Theaterstücken für Kinder und Jugendliche fortzufahren.

So gab es im vergangenen Jahr schon eine Aufführung mit dem bekannten Stück „Der kleine Prinz“ des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry.

Susanne Schulze möchte die Theaterstrecke für Kinder und Jugendliche gerne fortführen. Zurzeit sitzt sie mit ihren Mitstreitern an der Ausarbeitung des neuen Programms, sagte sie. zhp