Übung: Retter durchsuchen Uslarer Wahrzeichen

Altes Rathaus

+ Menschenrettung und Brandbekämpfung standen bei der Übung von Feuerwehr und DRK im und am Alten Rathaus (hinten) im Mittelpunkt. Foto: Konstantin Mennecke

Uslar – Großaufgebot an Einsatzkräften am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in Uslar: Die Feuerwehr hat zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz im Wahrzeichen der Stadt, dem Alten Rathaus, den Ernstfall geprobt.