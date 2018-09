Ufersanierung: Rehbach-Wasser in großen Rohren

Erneuerung zweiter Teil: Das teils marode Ufer des Rehbaches in Gierswalde wird derzeit erneuert. Damit gearbeitet werden kann, wird das Wasser des Baches durch zwei Kunststoffrohre an der Baustelle vorbeigeleitet. Im Bild das Austrittsende. Fotos: Jürgen Dumnitz

Uslar. „Wir machen eine ganze Menge, auch wenn man das nicht immer gleich so sieht“, sagte Volker Mäder, Leiter des Bereichs Baumanagement der Stadtverwaltung, während der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bau- und Brandschutzausschusses vor 15 Zuhörern im alten Rathaus.

Dann präsentierten er und seine Kollege Diethelm Breker und Thomas Sattler eine ganze Reihe von Baustellendokumentationen.

Sattler berichtete von Absackungen auf der Kalihalde neben dem früheren Produktionsstandort der Glashütte Buder in Volpriehausen. Die Halde sei zwar seit Jahren mit einer Spezialfolie und Lehmboden abgedeckt, dennoch trete salzhaltiges Wasser aus, das später in der Kläranlage bei Schoningen lande.

Die Stadt habe die Firma Avia damit beauftragt, wie man das Problem mit den Hohlräumen auf der Halde durch Salzausspülungen beheben kann. Die elf Meter hohe Halde weise laut erster Untersuchungen eine bis zu sechs Meter dicke Salzschicht auf, deren ungefiltertes Wegspülen man verhindern müsse. Die Firma solle ein Sanierungskonzept erarbeiten und der Stadt vorstellen, sagte Sattler zu dem Auftrag.

+ Kurz vor der Fertigstellung: So wie im Bild dürfen Autos auf dem Gehweg an der erneuerten Danziger Straße nicht parken.

Hochwasserschutz

Breker zeigte Bilder vom inzwischen abgerissenen Garagengebäude neben der Ahlebrücke an der Bleichstraße in Sohlingen. Das Gelände sei jetzt als Mulde zur Ahle hin gepflastert und solle so ein weiterer Teilbeitrag zum Hochwasserschutz in Sohlingen sein.

Die Erneuerung der Danziger Straße am Eichhagen sei laut Breker bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Man hoffe, dass alles bald fertiggestellt werde.

Volker Mäder berichtete zudem von einer rund 15 000 Euro teueren Entschärfung der Ein- und Ausfahrtsituation im Bereich vorm früheren VfB-Sportheim zur Bundesstraße an der Auschnippe. Der Weg sei in einem „erbärmlichen Zustand“ gewesen und wurde jetzt ertüchtigt. Bauarbeiter hätten nach dem Einbau einer Querrinne als Ablauf zehn Tonnen Asphalt per Hand verbauen müssen, weil ein Maschineneinsatz an dem Steilstück nicht möglich war.

Gabionenwand am Ufer

In Gierswalde habe mit deutlicher Verspätung der zweite Bauabschnitt zur Ufersanierung des Rehbaches begonnen, freute sich Mäder. Bis die Bagger am 20. August angerollt kamen, sei es ein Kampf gewesen. Auch wegen der deutlichen Verteuerung der Maßnahme im Vergleich zum ersten Abschnitt, der seit zwei Jahren fertiggestellt ist.

Mittlerweile sei die marode Mauer zur Uferstraße hin abgerissen und eine Gabionenmauer eingebaut worden.

Der Rehbach wird seit einigen Wochen im Baustellenbereich durch zwei Kunststoffrohre geleitet. Wie lange die Bauarbeiten und damit auch die Sperrung der Uferstraße dauert, sei offen.