Unbekannte schütten Bauschutt auf Waldweg bei Uslar

Illegal entsorgt

+ Dreister Umweltfrevel: Diese Wagenladung Bauschutt wurde auf dem Waldweg am Knobben abgekippt. Foto: Jürgen Dumnitz

Uslar. An Dreistigkeit kaum zu überbieten ist, was sich Unbekannte vermutlich zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Waldweg am Knobben geleistet haben. Mitten auf dem geschotterten Weg, nur wenige Meter oberhalb der Schutzhütte am Ende der Schwarzen Erde, haben sie eine Lkw-Ladung Bauschutt mit Rigipsplatten und Tapetenresten abgekippt.