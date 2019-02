Hoher Schaden bei Unfallflucht in Uslar: Lastwagen gefunden, Fahrer nicht

Einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gab es am Samstagmorgen in Uslar. Nun sucht die Polizei den Fahrer.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines grünen Lastwagen, laut Polizei ähnlich eines großen Jeep, fuhr mit offener Ladefläche auf der Kreisstraße vom Ortsteil Schlarpe in Richtung Ortsteil Volpriehausen.

In einer Linkskurve verlor der Fahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Lastwagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Graben, beschädigte mehrere Leit- und Metallpfosten, eine Hecke mit diversen Pflanzen und kam schließlich am Garten eines 72-Jährigen zum Stillstand.

Der stark beschädigte Lastwagen wurde in Nähe des Unfallorts aufgefunden. Den Schaden an Fahrzeug, Pfosten und Pflanzen schätzt die Polizei auf etwa 6500 Euro. Der 26-jährige Halter des Lkw konnte bisher nicht erreicht und befragt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Uslar unter Tel. 05571926000.

Rubriklistenbild: © Polizei Nordhausen