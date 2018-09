Streetfood-Markt in Uslar voller Erfolg: Fünf von sieben Foodtrucks ausverkauft

Sitzplätze in der Innenstadt: Die gab es extra für den Streetfood-Markt in Uslar.

Uslar. Der erste Versuch war gleich ein voller Erfolg: So sieht es Fabian Hofmann von den Streetfood-Gourmets aus Paderborn nach dem ersten Streetfood-Markt in Uslar.

Hofmann freute sich: „Die Uslarer essen gern.“ Die Resonanz war gleich ab 12 Uhr mittags groß, als sich die ersten Schlangen vor den sieben Foodstrucks bildeten. Der Andrang war danach so groß, dass fünf der sieben Imbisswagen komplett ausverkauft waren, berichtet Fabian Hofmann von den veranstaltenden Streetfood-Gourmets und warb um Verständnis, dass die Kapazitäten begrenzt sind. Er rechnete vor, dass bei der Streetfood-Markt-Premiere in Uslar 2000 Burger verkauft wurden.

Angehörige holen Nachschub

Ein Wagen war gegen 15 Uhr schon ausverkauft. Der 3-Stars-Foodtruck aus Höxter hatte dagegen den Vorteil, dass Familienmitglieder vor Ort waren und nach dem Verkauf von 650 Portionen noch Nachschub aus der nordrhein-westfälischen Kreisstadt herbeischaffen konnten.

Die Botschaft der Uslarer an die Veranstalter war also deutlich und sorgt dafür, dass die Foodtruck-Flotte der Streetfood-Gourmets schon im Frühjahr in die Sollingstadt zurückkehrt: Ende April, Anfang Mai soll es eine Wiederholung geben – mit mehr Imbisswagen und verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, hat Fabian Hofmann mit dem Stadtmarketing verabredet.

+ Alles frisch zubereitet: Das ist das Markenzeichen von Streetfood (Essen, das an der Straße angeboten wird). © Foto: Frank Schneider

Ausschlaggebend für den Erfolg der Premiere war auch das passende Wetter: Für den Streetfood-Markt war es genau richtig: nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und es gab Sitzmöglichkeiten und seichte Hintergrundmusik sowie einen Bierstand der Uslarer Bergbräu-Brauerei.

Ursprünglich waren noch zwei Foodtrucks mehr geplant bei der Uslar-Premiere: Doch auf Bacon-Bomb-Burger aus dem Smoker und Langosch als Spezialität aus Ungarn mussten die Uslarer verzichten. Grund waren laut Veranstalter Personalprobleme.

Keksteig und frische Burger

Die Speisenkarte in der Innenstadt beim ersten Straßenessen in Uslar bot Fladenbrote in verschiedenen Variationen, frische Burger, Spanferkel im Brötchen und Eiscreme-Rollen, Pulled Pork, Kalten Keksteig und Kartoffelfritten.