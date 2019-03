Ist Weserbergland-Weg der schönste Weg in Deutschland?

Hameln. Wer ist der schönste Wanderweg in Deutschland? Um den Titel „Deutschlands Schönster Wanderweg“ ist jetzt auch der beliebte Weserbergland-Weg ins Rennen gegangen.

Er wurde nominiert für die Publikumswahl eines Wandermagazins, das die schönsten Routen und Touren im gesamten Bundesgebiet sucht. „Bereits zum zwölften Mal sucht das Wandermagazin in seiner Publikumswahl die schönsten Wanderwege“, heißt es in einer Pressemitteilung von Petra Wegener, der Geschäftsführerin des Dachverbandes Weserbergland Tourismus mit Sitz in Hameln.

Der Weserbergland-Weg zählt zu einem der nominierten Weitwanderwege, dem man noch bis zum 30. Juni seine Stimme geben kann. Bis Herbst 2018 hatten sich über 100 Wege für die Teilnahme an der Wahl beworben – und der Weserbergland-Weg gehört zu den 27 Nominierten.

In zwei Kategorien kann gewählt werden: Weitwanderwege (13 nominierte Routen) und Tagestouren (14 nominierte Touren). Der Weserbergland-Weg zählt mit seinen 225 Kilometern zu den Weitwanderwegen, den eine abwechslungsreiche Landschaft auszeichnet.

Er führt durch unberührte Natur, entlang fachwerkbunter Städte und durch tiefe Wälder einmal durch das gesamte Weserbergland. Seit September 2012 ist der Fernwanderweg vom Deutschen Wanderverband auch als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert.

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung und hoffen auf eine tatkräftige Unterstützung bei der Wahl“, so Wegener weiter. Der einmalige Wanderweg habe es verdient, zu den Besten zu gehören und als schönster Wanderweg gewählt zu werden. Um auf die Wahl für den Weserbergland-Weg aufmerksam zu machen, wurden etliche Wahlpostkarten produziert, die in Partnerbetrieben und Tourist-Informationen entlang der Strecke ausliegen.

Auf diesen kann für jede Kategorie mit jeweils einer Stimme für die schönste Tagestour und den schönsten Weitwanderweg abgestimmt werden und die Wahlkarte direkt an die Redaktion des Wandermagazins gesendet werden. Die Wahl endet am Sonntag, 30. Juni, um Mitternacht. Das Wandermagazin verlost attraktive Outdoor-Sachpreise unter allen Teilnehmern.

Weitere Informationen zum Weserbergland-Weg und ein kostenfreies Serviceheft gibt es beim Verein Weserbergland Tourismus, Telefon 05151/93000; Internet: www.weserberglandweg.de

Der Weg zur Publikumswahl: www.wandermagazin.de/wahlstudio