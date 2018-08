Uslarer Kreisel ist auf dem Weg

Uslar. Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Regionalplanung des Landkreises Northeim hat den Bau eines Kreisels am Knotenpunkt Alleestraße/Wiesenstraße bei zwei Enthaltungen einstimmig beschlossen.

Bis auf die AfD, die sich entschuldigen ließ, waren am Donnerstag im Uslarer Gymnasium alle Fraktionen anwesend.

Landrätin Astrid Klinkert-Kittel sieht die Lösung mit einem Kreisel als „einen Kompromiss, der die Anliegen der Bürger berücksichtigt“. So soll das Konzept neben dem eigentlichen „Mini-Kreisel“, wie der Kreisverkehr heißt, auch den Hochwasserschutz beinhalten. Zudem werde die Sohnreystraße nicht zu einer Einbahnstraße umfunktioniert.

Der Kreisverkehr, mit dessen Bau frühestens 2020 begonnen werden soll, hat einen Durchmesser von 22 Metern (Fahrbahnrand bis Fahrbahnrand). Die Fahrbahn ist sechs Meter breit und die überfahrbare Mittelinsel zehn Meter.

Da die Fläche, auf der der Kreisel entstehen soll, nicht komplett ebenerdig ist, wird er samt den Straßen ein wenig angehoben. Dadurch verlängert sich der Durchlass des Martinsbaches von bisher 37 Meter Länge auf 58 Meter. Hochwasser soll so künftig vermieden werden.

Die Sohnreystraße wird zwar zu keiner Einbahnstraße, wird allerdings auch nicht an den Kreisel angebunden. Das stieß bei einigen der etwa 60 Zuhörer auf Kritik, aber: „Planung stößt manchmal an ihre Grenzen“, antwortete Ralf Buberti, Baudezernent des Landkreises. Bautechnisch sei dies schlicht nicht möglich, lautete die Antwort auf eine Frage aus dem Publikum, warum die Sohnreystraße nicht am Kreisel angeschlossen wird.

+ Der Plan: So soll der neue Kreisel in Uslar am Knotenpunkt Alleestraße/Wiesenstraße aussehen. © Ingenieurbüro Lühning/nh

Kritik von Northeim 21

Während sich die Fraktionen positiv zu den Plänen äußerten, übte Lothar Baumelt von Northeim 21 Kritik am neuen Kreisel. „Der Kreisel ist unnötig. Eine abknickende Vorfahrtsstraße mit einer Ampel wäre billiger und würde vollkommen ausreichen“, sagte Baumelt. Und: „Es wäre wünschenswert gewesen, wenn sie heute weitere Alternativen zum Vergleich gezeigt hätten, und nicht nur eine Einzige.“

Landrätin Klinkert-Kittel erwiderte daraufhin deutlich, dass das vorgestellte Konzept des Kreisels bereits ausdiskutiert sei. Das Projekt erfahre die Zustimmung der Polizei sowie von der Ordnungs- und der Straßenverkehrsbehörde. Auch würde es nur weiteres Geld verschlingen, wenn jetzt wieder über andere Vorschläge gesprochen werde.

Ähnlich äußerte sich auch Dr. Christian Eberl von der FDP-Fraktion: „Es ist zwar ein kostenintensives Projekt, aber es ist ein wichtiges und nachhaltiges Projekt“, betonte er.

Kosten: 3,7 Millionen Euro

Stand jetzt liegen die Kosten bei 3,7 Millionen Euro, so Buberti. Allerdings werde das Projekt mit 65 Prozent bezuschusst, womit noch etwa 1,3 bis 1,4 Millionen Euro übrig blieben. Die Stadt Uslar und der Landkreis sind bezüglich einer Kostenteilung in Gesprächen, so die Landrätin, die „optimistisch“ ist.

Ein Antrag von Lothar Baumelt, wonach der Beschluss über den Bau des Kreisels erst erfolgen kann, nachdem eine prozentuale Aufteilung der Kosten zwischen Stadt und Landkreis feststeht, wurde bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme vom Kreisbauausschuss abgelehnt.