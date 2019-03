Uslars Feuerwehren rückten aus:  Schornsteinbrand,  verrauchte Wohnung und brennendes WC

Uslar. Drei Einsätze hatten Feuerwehren im Uslarer Land am Wochenende.

Wegen eines Schornsteinbrandes rückten am Samstag die Feuerwehren aus Gierswalde und Volpriehausen aus: Einsatzort war ab 17.48 Uhr ein Haus an der Wallstraße in Gierswalde. Die Feuerwehr machte es laut Stadtbrandmeister Jörg Jacob möglich, den Schornstein über einen ehemaligen Ofenanschluss zu öffnen, sodass der Schornsteinfeger mit seinen Geräten zum Einsatz kam und für einen freien Schlot sorgte. Die Feuerwehr baute vorsorglich eine Löschwasserversorgung auf und belüftete das Haus hinterher. Eingesetzt wurde zudem die Wärmebildkamera. Gegen 19.30 Uhr rückten die Feuerwehren wieder ab.

In Uslar hatten Unbekannte am Samstag ein mobiles Toilettenhäuschen am Festplatz Zur Schwarzen Erde angesteckt. Die Polizei berichtet, dass gegen 17.45 Uhr mehrere Rollen Toilettenpapier entzündet und in das Toilettenhäuschen gelegt worden waren.

Die Polizei verhinderte Schlimmeres und räumte das glimmende Papier aus dem Toilettenhäuschen, die Uslarer Feuerwehr löschte anschließend die Bodenplatte ab. Der Schaden blieb mit 50 Euro gering.

Die Polizei, Tel. 0 55 71/92 60 00, hofft auf Hinweise über die Verursacher.

In Fürstenhagen sorgt ein vermutlich defekter Ofen für Feueralarm am Sonntagnachmittag: Das Wohnzimmer einer 83-jährigen Frau im Rosenring war verraucht. Ein Rauchmelder löste aus, daraufhin war die Bewohnerin von einer Nachbarin rausgebracht worden.

Ein Trupp unter Atemschutz und mit Kleinlöschgerät rückte vor. Danach wurde das Haus durchlüftet. Vorsorglich wurde die Bewohnerin durch den Rettungsdienst untersucht, musste aber nichts ins Krankenhaus. Die Ortsfeuerwehr Fürstenhagen war mit 15 Aktiven im Einsatz.

Stadtbrandmeister Jörg Jacob lobte das Verhalten der Betroffenen, das Gebäude zu verlassen und die Feuerwehr zu alarmieren. Jacob: „So hat ein Heimrauchmelder wieder größeren Schaden vermieden. fsd

