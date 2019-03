Uslars Klimaschutz-Manager will mehr als die Zielvorgaben erreichen

Er will nicht nur die ehrgeizigen Ziele für den Klimaschutz erreichen, er will sie für den Bereich der Stadt Uslar übertreffen: Nils Fiebekorn spricht von Klimaschutz plus. Der 42-jährige diplomierte Umweltwissenschaftler ist der Klimaschutzmanager der Stadt Uslar.

2015 hatte die Stadt Uslar ihr Klimaschutzkonzept verabschiedet und auch beschlossen, einen Klimaschutzmanager einzustellen, der dafür sorgt, dass die Ziele erreicht werden. Das ist jetzt mit der Einstellung von Fiebekorn umgesetzt worden, der aus zwölf Bewerbern ausgewählt wurde.

Er war zuvor eigenen Angaben zufolge für die Firma Siemens im Gebäudemanagement tätig und hat unter anderem den Landkreis Lüchow-Dannenberg energetisch beraten. Fiebekorn lebt mit Familie und Kindern im Trendelburger Stadtteil Langenthal und konzentriert sich privat auf den Umbau seines denkmalgeschützten Hofes.

In Uslar richtet er sein Augenmerk auf das von der Bundesregierung vorgegebene Ziel, die Erderwärmung auf nicht mehr als 1,5 Grad zu begrenzen und zum Jahr 2050 95 Prozent der Co2-Emmissionen verringert zu haben. Das sei für Uslar zu erreichen, gibt sich Fiebekorn optimistisch und ist überzeugt, mit gemeinschaftlichem Engagement die Stadt und die Ortsteile darüber hinaus energetisch weiter zu entwickeln und so das Plus zu erreichen, also über das Ziel hinaus im positiven Sinne.

Sein ehrgeiziges Ziel lautet zudem, seine Stelle nach drei Jahres selbst zu finanzieren. Hintergrund: Die Stelle in Uslar ist auf drei Jahre befristet und wird zu 90 Prozent vom Bund finanziert. Und es gibt die Option, für zwei Jahre zu verlängern.

Der Klimaschutzmanager macht deutlich, dass er jeden Einzelnen, Familien, Gemeinschaften, Unternehmen, Schulen, Kitas, Kirchen – alle vor Ort – benötige, „denn Klima geht uns alle an. Das merke man zum Beispiel an der jährlichen Stromrechnung“, sagt Fiebekorn. Die Deutschen würden 9 Milliarden Euro jährlich zu viel für Strom bezahlen, weil einfache Stromspartricks nicht angewendet würden und so 18 Millionen Tonnen CO2 zu viel in die Luft gelangten. Jeder Mensch in Uslar könne im Bereich Strom und Wärme leicht 400 bis 800 Euro pro Jahr sparen und mehr an Geld für sich haben. Damit spart er direkt auch 1,6 Tonnen CO2 ein.

Dafür bietet er die entsprechende kostenlose Energieberatung an. Sie kann bei ihm gebucht werden (siehe Kontaktdaten). Fiebekorn: „Damit bleibt direkt mehr Geld in Uslar, Mehrwert bleibt hier, Wertschöpfung wird generiert, mehr Lebensqualität geschaffen, ein schönes lebendiges, offenes und zukunftsfestes Uslar entsteht“.

Neben den kleinen Projekten sieht der neue Klimaschutzmanager vor allem aber auch gemeinschaftliche große Aufgaben wie Quartiersentwicklung als wichtige Ziele seiner Arbeit an, in die unter anderem alle städtischen Gebäude einbezogen werden.

LED-Beleuchtung spart viel Geld

Der neue Klimaschutzmanager für die Stadt Uslar, Nils Fiebekorn, rechnet aus dem derzeitigen Projekt der Stadt und der Stadtwerke Uslar GmbH mit der Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung vor, wie Kosten gespart und Emissionen verringert werden: 84 000 Euro jährlich von bisherigen Kosten in Höhe von 105 000 Euro. Die CO2-Emissions-Einsparung betrage 167 Tonnen pro Jahr. Fiebekorn arbeitet eigenen Angaben zufolge daran, ein Konsortium aus Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Bürgern, Finanzinstituten, Stadt, Stadtwerke Uslar und dem Landkreis zusammen zu bringen, um den integrierten klimagerechten Stadtumbau zu verwirklichen. Es geht um energetische Sanierung der städtischen und privaten Gebäude (Energieeffizienz), Nahwärmeversorgung per erneuerbarer Energien, die Kraft-Wärme-Kopplung, die Wärmepumpenversorgung und die Eigenstromversorgung per Fotovoltaikanlagen. Dazu hole er Förder- und Investorengeld der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und des Bundeswirtschaftsministeriums nach Uslar, um diese Quartiersentwicklung Wirklichkeit werden zu lassen, sagt Fiebekorn. Klimaschutz plus bedeute für ihn, so viel Wärme und darüber hinaus Strom aus erneuerbarer Energie zu erzeugen, dass man diesen als Klima-plus-Strom aus Uslar vermarkten können und Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort in Uslar zu schaffen. Nils Fiebekorn: „Klima-plus-Management ist damit das integrierte Multi-Projekt-Management mit Bürgerbeteiligung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.“ fsd

Rubriklistenbild: © Foto: Frank Schneider