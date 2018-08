Vorschlag: Neuer Kreisel für Uslar wird versetzt

Knotenpunkt Alleestraße/Wiesenstraße

Uslar/Northeim. Für den Knotenpunkt Wiesenstraße/Alleestraße in Uslar zeichnet sich eine Lösung ab: Es bleibt bei einem Kreisel, der allerdings versetzt wird – ein Stück weit in die Alleestraße in Richtung Ortsausgang.