Weg frei für neue Märkte an der Wiesenstraße in Uslar

Uslar Während der Sitzung des Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss der Stadt Uslar beschlossen die Mitglieder bei einer Gegenstimme die Änderung des Bebauungsplans zugunsten der Geschäftsansiedlung in der Wiesenstraße. Nach 30 Minuten war die Entscheidung gefallen.

Elf Zuhörer verfolgten die öffentliche Sitzung, in der es um die Änderung des Bebauungsplans Nr. 67 „Wiesenstraße-West“ und die Berichtigung des Flächennutzungsplans als Voraussetzung für den Neubau eines großen Drogeriemarktes samt weiterer Geschäfte an der Wiesenstraße-West auf dem Gelände des Autohauses Siebrecht ging.

Ausführlich besprochen und vorgestellt worden war das Konzept bereits in einer langen Sitzung des Ausschusses im September (wir berichteten). In der Sitzung hatte die von der Stadt beauftragte Cima Beratung + Management GmbH ein neues Einzelhandelskonzept samt Masterplan vorgestellt, das die Wiesenstraße in einer Einheit mit der Innenstadt als Zentralen Versorgungsbereich vorsieht. Das bedeutet, Geschäfte des Nahversorgungs-Einzelhandels wie der Drogeriemarkt Rossmann, Optiker, Friseur und Reisebüro oder Textilgeschäft dürfen sich jetzt auch dort ansiedeln, wo bislang nur großflächiger Einzelhandel wie zum Beispiel Rewe, Lidl, Aldi, Hagebau oder das dänische Bettenlager erlaubt waren.

Bedenken im Handel

Bereits während der September-Sitzung hatte es Zustimmung und Kritik an dem Konzept gegeben, die sich jetzt manifestierten. Während die Sprecher der SPD, CDU und UGW ihre Zustimmung signalisierten, mahnte Gabriele Kahn (Bündnis 90/Die Grünen), sich nicht von Rossmann erpressen zu lassen. Der Drogeriemarkt hatte angekündigt, Uslar zu verlassen, wenn nicht eine größere Fläche für den Markt zur Verfügung gestellt werden könnte.

Stefanie Kurz als Vertreterin der Wirtschaftsvereinigung Region Uslar hatte genau recherchiert. Mit einer vergleichsweise kleinen Filiale mache Rossmann in Uslar 2,9 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Bei einem durchschnittlichen Umsatz aller Rossmann-Drogeriemärkte von 3,1 Millionen im Jahr liege man also nur wenig darunter.

Große Sorge um Innenstadt

„Glauben Sie wirklich, dass Rossmann aus Uslar weggehen würde, wenn kein größerer Markt gebaut wird?“ fragte sie die Ausschussmitglieder. Deren Gedanken und Bemühungen um die lokale Wirtschaft seien durchaus anzuerkennen. Aber mit der richtungweisenden Entscheidung pro Wiesenstraße werde aus der 1a-Lage der Langen Straße eine 2c-Lage mit der Folge eines weiteren Wertverlustes der dortigen Immobilien und Umsatzeinbußen der noch vorhandenen Geschäfte.

Auch raube man damit den Bewohnern des Albert-Schweitzer-Seniorenzentrums die Möglichkeit, zu Fuß Einkäufe zu erledigen, die sie aufgrund des fehlenden Sortiments eben nicht im Rewe in der Stiftstraße machen könnten. Formal wandte Kurz ein, dass der dem Einzelhandelskonzept übergeordnete Masterplan noch nicht abgearbeitet sei.

Als beratendes Mitglied äußerte Ratsherr Werner Driehorst Bedenken zur Rechtsgrundlage, die allerdings von Bürgermeister Torsten Bauer und Ralf Mohr von der Stadtverwaltung zurückgewiesen wurden. Thomas Becker als Ausschussvorsitzender wies noch einmal alle darauf hin, dass man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe, sie aber dem aktuellen Kundenverhalten Rechnung trage. Wie die Entwicklung weitergehe, könne keiner wissen. (zyp)

