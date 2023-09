Kurioser Wehreinsatz in Bodenfelde: Mann steckt fest im Automaten

Von: Axel Gödecke

Teilen

Zigarettenautomat (Symbolbild). © Soeren Stache/dpa

Bodenfelde – Zu einem kuriosen Einsatz für die Feuerwehr und einen Notarzt kam es am Samstag gegen 22.45 Uhr in Bodenfelde.

Laut Bericht der Uslarer Polizei steckte eine 37-jähriger Mann an der Uslarer Straße in Bodenfelde mit seinem Arm in einem Zigarettenautomaten fest und konnte sich nicht mehr alleine aus der misslichen Situation befreien.

Der Mann wollte eine Schachtel Zigaretten ziehen, doch als der Automat keine Ware ausspuckte, hatte er versucht, sich selbst zu helfen. Er steckte seinen Arm soweit in den Ausgabeschacht, dass er darin stecken blieb.

Der 37-Jährige konnte dann nur nach Einsatz eines Notarztes, der eine örtliche Betäubung setzte, und der Feuerwehr Bodenfelde aus dem Automaten befreit werden. Die Aktion dauerte nach Angaben der Ortswehr etwa zwei Stunden.

Da der Mann sich verletzt hatte, wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (Axel Gödecke)