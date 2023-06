Wieder freie Fahrt zum Rothenberg und nach Schlarpe

Von: Frank Schneider

Die Unterführung an der Schlarper Straße in Volpriehausen ist fertiggestellt und für den Verkehr wieder freigegeben. © Frank Schneider

Ein Stück Baustelle an der Neubautrasse der Bundesstraße 241 weniger, aber mit großem Effekt. Auf diesen Nenner kann man die Freigabe der Unterführung in Volpriehausen an der Schlarpe Straße bringen, die komplett erneuert und vor allem drei Meter tiefergelegt werden musste, damit oben drüber die neue Straße neben die Schienen passt.

Volpriehausen. Die Schlarper Straße ist am Freitag um 9.30 Uhr für den Verkehr nach zwei Jahren Sperrung freigeben worden und macht den direkten Weg nach Schlarpe wieder möglich. Man muss nicht mehr über die neue B 241 ins Heidelbeerdorf fahren, vor allem aber ist das Wohngebiet Rothenberg in Volpriehausen und damit auch das Landhotel wieder ohne Umwege zu erreichen.

Die Bauarbeiten an der Unterführung dauerten so lange, weil an der Stelle auch sämtliche Anschlüsse und Versorgungsleitungen erneuert wurden. Dafür wurde extra ein Kanal gebaut. (fsd)