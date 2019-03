Zu schnell: Auto prallt bei Uslar gegen einen Baum

Uslar – Glück im Unglück hatte am Samstag ein 27-jähriger Autofahrer aus Bochum bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 241 zwischen Bollensen und Uslar. Trotz Totalschaden am Wagen wurde er nur leicht verletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der 27-Jährige gegen 16 Uhr angesichts der Straßenverhältnisse zu schnell in Richtung Uslar fuhr. Ausgangs einer Rechtskurve geriet das Auto ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von geschätzt 4000 Euro. shx