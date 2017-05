Uslarer Bauausschuss ringt um Reihenfolge im Brückensanierungsprogramm

+ Arno Riedke © Archiv

Den Vorschlag der Stadtverwaltung, den Neubau der Brücke hinter dem Viadukt um ein Jahr zu verschieben, wollte der Uslarer Ortsbürgermeister Arno Riedke nicht akzeptieren. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bauausschusses forderte er eine Erneuerung noch in diesem Jahr. Mit einem entsprechenden Antrag kam er sogar durch, weil es zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen bei drei Ja-Stimmen gab.Allerdings war von Mitgliedern des Stadtrates zu hören, dass der Vorschlag aus dem Bauausschuss wohl so nicht mit getragen werde. Der Grund: Der Landkreis Northeim hat als Träger den letzten Bauabschnitt für die Erneuerung der Wiesenstraße im Bereich der Einmündung Alleestraße/Sohnreystraße noch nicht abgeschlossen. Die Verwaltung sieht einen Zusammenhang der Einmündungsgestaltung wegen der Hochwasserproblematik mit dem möglichen Neubau der kleinen Brücke über den Martinsbach an der Alleestraße.