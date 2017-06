Oldtimer, Mode und Streetfood

Hingucker: Ein Spaziergang durch die Innenstadt in Uslar lohnt sich am 11. Juni auch für Autofans.

Uslar. Zum zweiten Mal laden die Uslarer Einzelhändler am Sonntag, 11. Juni, zum verkaufsoffenen Sonntag in Verbindung mit der Veranstaltung Oldtimer, Fashion & Streetfood, dem Event für die ganze Familie.

Ob PS-Freund, Shoppingfan oder Genießer – ein Besuch der Uslarer Innenstadt lohnt sich für jeden. An diesem Tag öffnen die Geschäfte ab 12 Uhr ihre Türen und präsentieren ihr umfangreiches Warenangebot. Viele Einzelhändler halten besondere Schnäppchen und Angebote für die Kunden bereit.

Download PDF der Sonderseiten Wir in Uslar So oder so lohnt sich ein Spaziergang durch die Innenstadt, denn bereits ab 11 Uhr dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Oldtimer (PKW und Nutzfahrzeuge), Youngtimer und Traktoren freuen, die in der Langen Straße, Kurzen Straße und Braustraße von Privatleuten ausgestellt werden. Diese Bereiche werden an diesem Tag für den Straßenverkehr gesperrt sein, sodass einem ausgedehnten und entspannten Bummel mit der Familie nichts im Wege steht. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, denn zahlreiche Uslarer Gastronomen werden in der Innenstadt diverse kalte und warme Speisen und Getränke, darunter auch Cocktails sowie Kaffee und Kuchen, anbieten und freuen sich auf viele neugierige Gäste.

Um 13 und um 15 Uhr finden in der Kurzen Straße Modenschauen mit attraktiven Sommermoden statt. Die Besucher sind herzlich eingeladen, die Vorführungen zu genießen und nach Herzenslust in den Uslarer Geschäften zu shoppen, die an diesem Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet sind.

(ypw)