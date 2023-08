Viel Applaus für Pastor Apel - Amtseinführung in St. Johannis Uslar und St. Martini Bollensen

Pastor Max Apel im Kreis der Kirchenvorsteher der St.-Johannis-Kirchengemeinde Uslar, der Kapellengemeinden und der St.-Martini-Kirchengemeinde Bollensen sowie mit seiner Kollegin Astrid Jasper (Fünfte, v. rechts). © Gudrun Porath

Uslar – Mit Regen, Donner, einer fast voll besetzten Kirche, viel Musik vom Posaunenchor Eschershausen und Ralf Dreith an der Orgel und Applaus feierten die evangelische St.-Johannis-Kirchengemeinde Uslar und die pfarramtlich verbundene St.-Martini-Kirchengemeinde Bollensen die Einführung von Pastor Max Apel. Der Pastor, der bereits seine dreijährige Probezeit in Uslar absolviert hat, tritt damit seine erste Stelle als Kirchenbeamter auf Lebenszeit an.

Vor drei Jahren war Max Apel in der St.-Johannis-Kirche ordiniert worden, nun folgte die Einführung als zweiter Uslarer Pastor neben Pastorin Astrid Jasper. Apel (35) ist in Hannover geboren und aufgewachsen und hat Theologie in Göttingen studiert. Nach dem Vikariat in Nienburg im Stadtteil Erichshagen folge der dreijährige Probedienst in Uslar.

Pastorin Astrid Jasper beantwortete zu Beginn des Gottesdienstes die Frage, warum es nach der Ordination noch einer Einführung bedürfe. Das sei ähnlich wie bei einer Hochzeit, sagte Jasper. Nach drei Jahren Probezeit sei die Gemeinde gefragt worden, ob sie Max Apel haben wolle und umgekehrt der Pastor, ob er in der Gemeinde bleiben wolle. „Beide haben Ja gesagt“, so Jasper.

Die Einführung mit Übergabe der Urkunde übernahm der stellvertretende Superintendent Pastor Jens Gillner aus Northeim. Gillner erinnerte an Apels Start in Uslar „mit angezogener Handbremse“ wegen der Coronavirus-Pandemie. Obwohl das gesellschaftliche Leben eingefroren war, sei es Apel gelungen, auf die Menschen zuzugehen.

Mit den „Couchgesprächen“ über Bibeltexte etwa, die während der Pandemie digital per Videokonferenz stattfanden und jetzt wieder persönlich stattfinden, oder mit dem Stand auf dem Landmarkt, den die Gemeinde einmal im Monat betreibt. „Sie wollen auf die Menschen zugehen und leben das auch“, bescheinigte Gillner dem jungen Pastor, der mit seiner Frau Jana Harle in der ehemaligen Superintendentur an der Pastorenstraße wohnt.

Apel habe Mut und Lust, gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine zu stellen und lasse sich auch nicht davon beeindrucken, wenn es etwas länger dauere.

„Menschen wie Sie, die mit Lust und Überzeugung ins Pfarramt gehen, sind selten“, sagte Gillner, der auch im Namen des Kirchenkreises Leine-Solling gratulierte und sich dafür bedankte, dass Apel auch das Team der Notfallseelsorger unterstützt.

Für den Kirchenvorstand der St.-Johannis-Kirchengemeinde Uslar und die Kapellengemeinden gratulierte Hans Dieter Kruse. Die Probezeit sei kaum als Probezeit empfunden worden. Vielmehr habe man oft gehört, dass der Pastor der Gemeinde guttue. Für die St.-Martini-Kirchengemeinde Bollensen, die seit Kurzem pfarramtlich mit der St.-Johannis-Kirchengemeinde verbunden ist, gratulierte Edda Bauer vom Kirchenvorstand.

„Wir nehmen Sie gerne auf, als Pastor und als Mensch“, sagte Bauer. Die Gemeinde sei froh und dankbar, wieder einen festen Pastor zu haben. Damit schlage man eine neue Seite auf, die es nun zu gestalten gelte.

Apel zeigte sich gerührt, nicht zuletzt durch den lang anhaltenden Applaus der Gemeinde. Selbst Mitglied im Posaunenchor, hatten ihn die Bläserinnen und Bläser mit der Begleitung des Gottesdienstes überrascht. Viele Überraschungen in Form von Geschenken und Glückwünschen gab es auch danach.

Zum Empfang mit Büfett, den der Kirchenvorstand vorbereitet hatte, kamen viele Gemeindemitglieder und aus den anderen Uslarer Kirchengemeinden, um sich mit Max Apel zu freuen und gemeinsam zu feiern. zyp