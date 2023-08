Viele Besucher in Kauflaune - Erster Stadtflohmarkt von allen Seiten als voller Erfolg gewertet

Von: Frank Schneider

Beim ersten Stadtflohmarkt in Uslar freuten sich alle über das Sommerwetter. Allerdings mussten sich einige Standbetreiber vor zu viel Sonne schützen wie hier mit einem Regenschirm. © Frank Schneider

Uslar – Der erste Stadtflohmarkt in Uslar wird als großer Erfolg gewertet – von allen Seiten. Die Resonanz von den Besuchern, den Standbetreibern, den gastronomischen Betrieben und Geschäftsleuten in der Innenstadt war bisher ausschließlich äußerst positiv.

Wie die Organisatorinnen Stefanie Möhlenhoff als Wirtschaftsförderin, Claudia Filpe von der Touristik-Information und Leah Bunke, zuständig für die Veranstaltung der Märkte in Uslar, berichteten, kamen bisher nur positive Rückmeldungen. Leah Bunke kann den Stadtflohmarkt als neue Mitarbeiterin in diesem Metier auch für sich als erfolgreiche Premiere verbuchen.

Keine Frage: Die Innenstadt war voll – mit Besuchern und einem großen Angebot – und die Stimmung war ausgesprochen gut. Die Besucher waren in Kauflaune, einer von den 68 Flohmarkt-Standbetreibern freute sich, dass er so gut wie ausverkauft war. Das sei ihm noch nie passiert, berichteten die Organisatorinnen m Montag in einer ersten Manöverkritik in der Touristik-Information. Sehr zufrieden hätten sich auch die Geschäftsleute über den verkaufsoffenen Sonntag und die Gastronomie gezeigt. Insgesamt sei so eine Atmosphäre mit durchgehend guter Stimmung entstanden.

Am Montag kam bereits die Frage auf, wann der Stadtflohmarkt wiederholt wird. Die Organisatorinnen von der Stadtverwaltung stehen dem Vorschlag sehr positiv gegenüber. Das Thema werde mit der Wirtschaftsvereinigung Region Uslar besprochen, hieß es aus dem Kreis.

Terminlich betrachtet wolle man auf keinen Fall so nah an den Pekermarkt rücken. Grundsätzlich war die Veranstaltung für Uslar eine Art Versuchsballon. Denn bisher gab es einen Stadtflohmarkt unter dem Motto „Schlemmen – Stöbern – Shoppen“ noch nicht.

Das Zusammenspiel habe aber ausgezeichnet funktioniert und wenn das Wetter mitspielt, trage die Veranstaltung auf jeden Fall zur Attraktivitätssteigerung in der Innenstadt bei. „Wir denken, die Uslarer haben sich gefreut“, sagte Stefanie Möhlenhoff. Vonseiten der Organisation habe alles gut funktioniert. Gut angekommen ist auch das Rahmenprogramm mit Musik, Clown, Hüpfburg in der Innenstadt und dem Bilderbuchkino in der Stadtbücherei.

Leah Bunke war bei ihrem ersten Markt unter anderem am Buttons-Stand im Einsatz. © Monique Haase/nh

Was die Kosten für die Stadt angeht, halte sich alles in Grenzen. Unter anderem koste die Werbung bekanntlich Geld. Ausdrücklich wurde den Sponsoren gedankt: Dem Stadtjugendring, der den Clownauftritt übernahm, und dem Autohaus Siebrecht, das seine Hüpfburg kostenfrei bereitstellte. Lob gab es für den Bauhof und dessen Engagement bei der Veranstaltung.

Wichtig war den Organisatorinnen, ausschließlich die ansässigen Betriebe im gastronomischen Sektor zu beteiligen. Sie sprachen hinterher von einer guten Entscheidung.

Am Rande: Das wohl größte Verkaufsobjekt des Stadtflohmarktes, die Kutsche von Familie Fischer aus Vahle, die wir im Vorfeld des Stadtflohmarktes per Foto abgebildet hatten, ist zwar nicht verkauft worden. Es gibt aber einige Interessenten, hieß es, und Adressen wurden ausgetauscht.

