Vielfältiger Ferienspaß mit fast 90 Aktionen - Jugendpfleger stellen ihr Programm für den Sommer vor

Fast 90 Angebote präsentieren die Jugendpfleger Kristian Thiemann (Uslar/links) und Stefano Turano (Bodenfelde) für den Sommerferienspaß. © Frank Schneider

Uslar/Bodenfelde – Der Ferienspaß in Uslar und Bodenfelde bietet wieder jede Menge Spaß und Unterhaltung für Kinder und Jugendliche. Die Jugendpfleger Kristian Thiemann (Uslar) und Stefano Turano (Bodenfelde) haben ein Angebot mit fast 90 Aktionen auf die Beine gestellt.

Der Bodenfelder Sommerferienspaß steht unter dem Motto „Vom Dümpeln zum Erblühen“. Die 20 Aktionen werden von sechs Vereinen (Gemeindejugendring, Nabu, Sensenclub, Feuerwehr, FC Weser und evangelisch-lutherischer Förderverein) sowie Jugendleitern angeboten. In beiden Kommunen absolvieren angehende Juleica-Inhaber ihren praktischen Teil beim Ferienspaß.

Als Besonderheiten verweist der Gemeindejugendpfleger auf die Radtour mit Zeltlager auf der Krukenburg am 8. und 9. Juli mit Tanja und Steffen Degelau, das Frucht-Cocktail-Mixen am 14. Juli mit Nadine Dirks vom Familienzentrum Mobil und das Mähen mit der Sense mit Klaus Welsch am 19. Juli vom Sensenclub Weser-Soling. Alle Bodenfelder Aktionen sind kostenlos außer den beiden Radtouren mit Zeltlager.

In Uslar präsentiert Kristian Thieman 67 Aktionen aus den Bereichen Sport und Bewegung, Kunst und Kreativität, E-Sport, Wissen und Natur sowie Musik. Als Besonderheiten nennt er das Sicherheitstraining für Mädchen, die Aktionen mit und für die Natur: Pilzwanderung mit Holger Foerster, Schnitzmesser bauen, Ausflug in den Hochseilgarten, Nistkästen bauen und den Wald rund um die Otto-Sorge-Hütte in Vahle erleben.

Außerdem verweist er auf die Jugendschwimmabzeichen, das große „Star Wars“-Wochenende mit Vorführung des Fan-Films „Descendants of Order 66“, den Familienausflug ins Rasti-Land, die Fortsetzung der Aktion Talent-Campus mit Arbeiten mit Holz und Ton in Uslar, diverse Ferienfreizeiten wie die des SC Schoningen, der evangelischen Jugend, den Theaterworkshop im Kulturbahnhof und die Reiterferien in Fürstenhagen sowie das Nachhilfe/Lernort-Angebot der Kreisvolkshochschule.

Es gibt zudem kurzfristige Aktionen, die noch nicht im Programmheft stehen. Der Stadtjugendpfleger betont, dass das Ferienspaßprogramm wieder nur möglich ist durch die Beteiligung von Vereinen, Organisationen und Einrichtungen sowie engagierte Privatpersonen und durch finanzielle Unterstützung durch die Jugendstiftung des Landkreises und des DRK-Ortsvereins Uslar.

Informationen zu Anmeldungen, Programmheften, Bezahlung und Modalitäten

Anmeldungen für den Uslarer Ferienspaß sind ab Donnerstag 29. Juni, möglich über das Internet unter ferienspass-uslar.de (einmalige Registrierung notwendig). Die Bezahlung erfolgt per Paypal, Überweisung oder in der Stadtkasse. Wer Probleme hat, wendet sich an die Verwaltung. Das Programmheft wird an den Grundschulen und weiterführenden Schulen verteilt und ist im Bürgerbüro und auf der Internetseite uslar.de zu finden. Für Kinder mit Behinderung stehen Assistenzkräfte zur Unterstützung kostenlos bereit. Der Bedarf ist bei der Anmeldung mitzuteilen. Stadtjugendpfleger Kristian Thiemann, ist im Haus Bahnhofstraße 10, Tel. 0 55 71/57 78, E-Mail jugendpflege@uslar.de, zu erreichen.



Das Bodenfelder Ferienspaßprogramm ist an den Grundschulen in Lippoldsberg und Gieselwerder sowie an der Gesamtschule Bodenfelde verteilt worden und auf der neuen Internetseite der Gemeinde Bodenfelde unter bodenfelde.de zu finden. Die Anmeldung erfolgt telefonisch bei Gemeindejugendpfleger Stefano Turano, Tel. 0172/74 50 183 (anrufen oder WhatsApp) oder per E-Mail an jugendpflegebodenfelde@gmail.com. fsd