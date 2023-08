Vom Meißel ans Mikrofon - Sängerin Sarena „Sadere“ de Rechenberg nimmt neue Titel auf

Von: Jürgen Dumnitz

Starke Stimme: Die Künstlerin und Sängerin Sarena „Sadere“ de Rechenberg im Wetcat-Studio. © Jürgen Dumnitz

Allershausen – Die seit 1997 bestehende Freundschaft trieb die Künstlerin und Sängerin Sarena „Sadere“ de Rechenberg aus Österreich erneut ins 1991 von Jörg Lamster gegründete Wetcat-Tonstudio nach Allershausen. Dort nahm sie einige neue Titel auf.

Sadere war in den 1980er- Jahren Teil der österreichischen Gruppe „Blue Danube“ und nahm mit dem Titel „Du bist Musik“ am Eurovision Song Contest teil, bei dem die Band den achten Platz belegte. Als Solokünstlerin war sie im Schlagerbereich aktiv, sang etwa bei der ORF-Bigband mit und trat 1998 beim Uslarer Pekermarkt auf, bevor sie sich dann als damals noch jüngere Frau der Steinkunst und Bildhauerei verschrieb – das Mikrofon mit dem Meißel tauschte. Unter anderem studierte sie Bildhauerei in Florenz, sagte sie am Rande der jüngsten Studioaufnahme.

In ihrer Heimat Linz kümmert sie sich seit Jahren als „kreative Gartengestalterin“ um ihren 1000 Quadratmeter großen Garten mit etlichen ihrer Werke. Ihre ausgefallenen Engelsskulpturen sind aus Stein gemeißelt oder aus Beton geschaffen. „Nicht wie in einer Kirche, sondern lebensfroh, auf der schönen Seite des Lebens“, sagt die inzwischen 70-Jährige, die seit 52 Jahren mit ihrem Mann verheiratet ist, und ihren Internet-Kanal „Maison Bleue“ nennt. Jetzt kam es der taffen Frau mit der roten Haarpracht in den Sinn, Rockmusik produzieren zu lassen und dabei ihre starke Stimme einzusetzen. „Rockmusik macht mir Spaß und passt zur groben Bildhauerei“, beschreibt sie den Wandel. „Tüll und Rüschchen würden auch gar nicht zu mir passen“, sagt sie.

Zwischen ihr und Lamster „stimmen die Schwingungen“, sagt Sadere zur Wahl des Aufnahmestudios. Mitgebracht habe sie ein „spärliches Demo“ von dem, was sie sich vorstellte. Melodien und Texte seien aus ihrer Feder, und in ihrem starken Gesang ist die Leidenschaft zu spüren. „Ich mache das, weil es mir gerade Spaß macht“, sagt Sadere mit einem zufriedenen Lächeln, wie man es im Alter leichter haben kann. In ihren Liedern geht es aber nicht um Liebe und ums Zusammensein. Im Titel „Locking away“ gehe es etwa um den Kahlschlag in der Umwelt. Sie singt in englischer Sprache. „Das passt zu ihr“, sagt Lamster, sie lasse sich nicht festlegen auf ein Genre, probiert sich aus und es passe. Wie bei der Rockmusik, „das macht sie echt gut“, schwärmt der Produzent.

„Ich mache das, weil es mir gefällt“, sagt Sadere gelassen. Im Gegensatz zu vielen jüngeren Künstlerinnen habe sie keinen Druck. „Ich biete das, was ich mit Liebe mache und mir musikalisch Riesenspaß bereitet, den Plattenfirmen an. Und vielleicht gefällt es ja auch anderen.“

Bald sei ihre im Uslarer Land produzierte Rockmusik auch auf ihrer Internetseite zu hören, verspricht die Österreicherin, die nach eigenen Angaben Lust verspürt, wieder auf der Bühne zu stehen. Ihre starke Stimme passe zu den harten Drums in ihrer Musik und sei zudem melodisch in der Abstimmung.

Lamster lobt die Einstellung von Sadere in einer sich verändernden Musikwelt, in der er vor allem die Wertschätzung vermisst. Wenn Sadere eine Plattenfirma finde, müssten Fotos fürs Cover gemacht werden, die Musik gefördert werden und dann gebe es Auftritte, beschreibt er den möglichen Weg.

