Vorwurf: Party verhindert, Kritik aus dem Stadtrat am Bürgermeister zum Stadtfest

Uslar

Party im Park: Über die Veranstaltung am Vorabend des Pekermarktes in Uslar, die früher im Forstgarten mit großem Erfolg stattfand (Archivbild vom 13. September 2014) ist eine politische Auseinandersetzung zwischen Lokalpolitikern und dem Bürgermeister entstanden.

Uslar – Große Teile des Stadtrates (alle außer der CDU) üben Kritik an Uslars Bürgermeister Torsten Bauer: Die Fraktionen der SPD, UWG und FDP sowie die Bunte Ratsgruppe Uslar (BRU/Grüne und Die Linke) werfen Bauer (CDU) vor, die Party am Vorabend des Pekermarktes zu verhindern.

In einer Pressemitteilung steht, dass sie tief enttäuscht über die Mitteilung des Bürgermeisters seien, dass die gewünschte Party am Vorabend des Pekermarktes für die Bürger von Uslar nicht stattfinde. Der Arbeitskreis Märkte, der auf Initiative einzelner Ratsmitglieder ins Leben gerufen wurde, um über die Organisation und die Ausrichtung des Peker- und des Weihnachtsmarktes zu beraten und Empfehlungen an die Verwaltung auszusprechen, hatte in seiner ersten Sitzung im Februar den Wunsch geäußert, eine Party vor dem Pekermarkt zu veranstalten, heißt es in dem Protestschreiben.

Dem Arbeitskreis, der sich aus Vertretern der Verwaltung, der Ratsfraktionen und einzelner Gewerbetreibender zusammensetzt, gehe es darum, für die Märkte eine Attraktivitätssteigerung zu erreichen. Insbesondere zum Pekermarkt kommen viele auswärtige Besucher und ehemalige Uslarer kehren in ihre Heimat zurück, schreiben die Fraktionen und erinnern an den ausdrücklichen Wunsch nach einer Party vorm Pekermarkt.

Trotz mehrfacher Nachfragen und Hinweise des Arbeitskreises, dass 30 000 Euro für eine zweitägige Pekermarkt-Veranstaltung im Haushaltsplan 2023 veranschlagt seien und folglich eine Party finanziert werden könnte, verhindere der Bürgermeister die Umsetzung eben dieser Veranstaltung, heißt es.

Dem Bürgermeister wird vorgeworfen, dem Auftrag des Arbeitskreises, Gespräche mit möglichen Veranstaltern zu führen, offenbar nicht nachgegangen zu sein. Und: Anfangs wurde sich auf einen 14-tägigen Sitzungsrhythmus geeinigt, dieser habe nur bis zum 15. März Bestand gehabt. Bei weiteren Arbeitskreis-Sitzungen sei es zu massiven zeitlichen Verzögerungen gekommen. Begründet worden seien sie vom Bürgermeistes mit personellen Veränderungen.

Dem Arbeitskreis sei im Juli 2023 mitgeteilt worden, dass keine Party stattfinde. Als Begründung sei die Kurzfristigkeit angeführt worden, da kein Personal für Sicherheitsdienst etc. zu finden sei. Die Bewerbung des Pekermarktes über Social Media und Plakate habe zu diesem Zeitpunkt aber bereits begonnen, „selbstverständlich ohne die gewünschte und geforderte Party am Samstag“, steht in der Pressemitteilung.

Viele Mitglieder des Arbeitskreises sowie die Ratsfraktionen und die Bunte Ratsgruppe mit Ausnahme der CDU zeigen sich eigenen Angaben zufolge „nach der endgültigen Absage sehr enttäuscht und empfinden die Reaktion des Bürgermeisters auf die Empfehlungen aus dem Arbeitskreis als Boykott gegenüber innovativen Konzepten für die Belebung der Veranstaltung Pekermarkt“. Dem Arbeitskreis sei „stets bewusst, dass die Ergebnisse aus den Sitzungen keinen beschließenden Charakter haben. Es ist jedoch Aufgabe des Bürgermeisters, die Ergebnisse zu bündeln und als Beschlussvorlage den Entscheidungsgremien vorzulegen“. Dies sei „offenbar vorsätzlich unterblieben“.

Zudem würden sich viele Arbeitskreis-Mitglieder um die Ergebnisse der Beratungen gebracht sehen und fragten sich, ob diese Sitzungen einen reinen „Alibi-Charakter“ hätten und der Bürgermeister nie die Absicht gehabt hätte, die Anregungen in die Tat umzusetzen. Für den Pekermarkt im nächsten Jahr bestehe die Erwartung, „dass der Bürgermeister die Wünsche des Arbeitskreises aufgreift und eine Party für die Bürgerinnen und Bürger am Samstagabend stattfindet“. Ausreichend Zeit für die Suche nach einem Veranstalter sei jetzt vorhanden, Geld könne über den nächsten Haushaltsplan bereitgestellt werden. »

Bauer: Stadtrat hat das entschieden

Uslars Bürgermeister Torsten Bauer (CDU) weist die Kritik, die Party vor dem Stadtfest Pekermarkt verhindert zu haben, entschieden von sich. Er befürworte ausdrücklich die Party am Vorabend des Stadtfestes. Das Problem sei laut Bauer, dass sich der Stadtrat nur für einen Tag Pekermarkt entschieden habe. Und diese Entscheidung sei für ihn bindend.



Der Bürgermeister verweist darauf, dass ursprünglich im Haushalt 20 000 Euro für einen eintägigen Pekermarkt vorgeschlagen waren und bei zwei Tagen Stadtfest 10 000 Euro mehr. Zwei Tage Pekermarkt bedeutet nicht gleichzeitig, dass dann auch eine Party stattfinde, sondern nur das Fest an zwei Tagen. Beschlossen worden sei schließlich ein Tag Pekermarkt, so Bauer. Das bedeute auch keine Party, es sei denn, der Stadtrat gebe Geld für die Party frei. Dann würde sie stattfinden. Das alles habe überhaupt nichts mit einem Boykott seinerseits zu tun.



Bauer weist außerdem die Vorwürfe zurück, er habe mit keinem möglichen Veranstalter gesprochen. Der Bürgermeister sagt, mit zwei Veranstaltern Gespräche geführt zu haben, wie es im Arbeitskreis verabredet gewesen sei. Allerdings waren laut Bauer die von ihnen geforderten Bedingungen für die Stadt nicht zu erfüllen. In dem Zusammenhang verweist der Bürgermeister auf die Kostenfrage für die Party vorm Pekermarkt. Sie sei nicht zu unterschätzen, insbesondere, was den Sicherheitsdienst angehe.



Die zeitlichen Verzögerungen, die die Kritiker genannt hatten, sind laut Bürgermeister Bauer personell bedingt gewesen, inzwischen aber wieder aufgeholt. Laut Torsten Bauer ist die Stelle bei der Stadtverwaltung für die Organisation der Märkte wieder besetzt. Man habe inzwischen alles wieder aufholen können, so Bauer.



Zum Pekermarkt und dem aktuellen Stand der Vorbereitung sagte der Bürgermeister, dass die Gastronomen im Boot säßen und es viele neue Angebote gebe. Man stehe neuen Ideen immer aufgeschlossen gegenüber. Bauer machte aber auch deutlich, dass die Stadt sich rechtlich absichern müsse: Er habe als Bürgermeister auf Sicherheit, Ordnung und Brandschutz zu achten und diesbezüglich auch Entscheidungen zu treffen.



Grundsätzlich setze er sich nach wie vor für den Pekermarkt ein und wolle dafür sorgen, dass das Stadtfest als Alleinstellungsmerkmal erhalten bleibe und die Bedeutung wieder erlange, die es mal gehabt habe.

Von Frank Schneider