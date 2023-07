Waisen-Luchs jetzt im Solling - Minister Meyer (Grüne) bei Auswilderung für Artenschutz

Von: Jürgen Dumnitz

Teilen

Neuankömmling im Solling: Als niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz ließ Christian Meyer (Grüne) am Montag zusammen mit dem Luchs-Beauftragten Ole Anders (links) das einjährige Luchs-Weibchen F 14 im Solling frei. Durch den neuen Waldbewohner soll der Inzucht entgegengewirkt werden. FOto: JÜRGEN DUMNITZ © JÜRGEN DUMNITZ

Neuhaus/Schönhagen – Mit dem am Montag ausgewilderten einjährigen Luchs-Weibchen F 14 dürfte sich laut Schätzung des Luchsbeauftragten Ole Anders jetzt mindestens ein Dutzend der Art im Solling aufhalten. Das Jungtier war als Waise Anfang dieses Jahres im Harz in eine Waschbären-Kastenfalle geraten und wurde inzwischen in der Luchsanlage der Wildtierauffangstation in Sachsenhagen/Hannover versorgt und für die Auswilderung im Solling vorbereitet.

Der in Holzminden lebende Niedersächsische Umweltminister Christian Meyer (Grüne) öffnete vor zahlreichen Medienvertretern und Mitarbeitern der Niedersächsischen Landesforsten im Lohgrund zwischen Neuhaus und Schönhagen die Box, in der das 14. mit einem GPS-Sender am Halsband versehene Weibchen (F 14) von Hannover in den Solling transportiert wurde.

Nach einem kurzen Moment zur Orientierung suchte das Luchs-Weibchen direkt Deckung im Schutz des Waldes. In den kommenden 16 Monaten soll der Sender dem Luchsbeauftragen Daten über den Lebensraum des Tieres liefern. Bevor die Batterien im Sender leer sind, öffnet sich das Halsband und sendet Signale, damit es gefunden wird.

Die Auswilderung bezeichnete Meyer als wichtigen Teil für den Artenschutz. Durch die Durchmischung wirke man einer Inzucht und damit dem möglichen Aussterben der Art entgegen. Ziel sei eine „vitale Population“, so Meyer vor etlichen Medienvertretern im Wald.

Zuvor hatten Dr. Roland Pietsch als Leiter der Nationalparkverwaltung Harz und der Luchsbeauftragte Ole Anders das im Harz seit 2000 bestehende Luchs-Projekt vorgestellt.

Ziel der Auswilderung ist ein genetischer Austausch, eine Durchmischung zur Stärkung der Art. Weibchen bekommen im Frühjahr bis zu zwei Jungtiere, die eine Zeit lang mit dem Muttertier das Leben kennenlernen.

Die Männchen gelten eher als Einzelgänger, sagte Anders zu der Auswertung der Daten besenderter Tiere und von Bildern von Foto-Fallen. In Niedersachsen lebe inzwischen die größte Population Europas, freute sich Anders. Pietsch und Anders hoffen auf eine Ausbreitung des Luchses in ganz Deutschland.

Laut Forstamtsleiter Johannes Wobst (Neuhaus) gibt es im Solling mindestens seit 2014 Luchse. Jedes einzelne Tier habe somit einen großen Wert für den Bestand. Durch die Ansiedlung im Solling sei die Überlebenswahrscheinlichkeit für das Luchs-Weibchen deutlich gesteigert.

200 Jahre lang galt der Luchs als ausgestorben

Nachdem der Luchs 200 Jahre lang als „praktisch ausgestorben“ galt, ist unter anderem im Harz die Wiederansiedlung gelungen. Dort leben rund 90 Tiere. Das Areal gilt dadurch als dicht besiedelt.

Deshalb wurde das im Harz gefangene Weibchen F 14 auch in den 52 000 Hektar großen und waldreichen Solling umgesiedelt, in dem es mindestens zwölf Luchse geben soll. Luchse gelten als streng geschützte Art und werden in Freiheit etwa acht bis zehn Jahre alt.

Von Jürgen Dumnitz