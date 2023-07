Wehrhahn kommt für Borchert - Wechsel im Stadtrat und Umbesetzung in Ausschüssen

Von: Jürgen Dumnitz

Verabschiedung und Verpflichtung: Nachdem Bürgermeister Torsten Bauer (von links) Hartmut Wehrhahn als neues Ratsmitglied verpflichtet hatte, wurde sein Vorgänger Sven Borchert vom Ratsvorsitzenden Arno Riedke verabschiedet.

Uslar – Nachdem der Rat der Stadt Uslar während seiner jüngsten öffentlichen Sitzung im Alten Rathaus vor einem Dutzend Zuhörern den Sitzverlust von SPD-Ratsmitglied Sven Borchert festgestellt hatte, wurde Hartmut Wehrhahn (/SPD/Schönhagen) als Nachrücker als neues Ratsmitglied verpflichtet.

Bürgermeister Torsten Bauer verabschiedete Borchert per Handschlag und verpflichtete anschließend Wehrhahn. Beide bekamen Blumen, die Arno Riedke als Ratsvorsitzender überreichte, und Sachgeschenke von der SPD-Fraktion. Sven Borchert saß seit Herbst 2021 im Stadtrat, war bisher auch stellvertretender Bürgermeister der Stadt, zieht mit seiner Familie aus beruflichen Gründen nach Northeim und verzichtete deshalb auf sein Ratsmandat.

Der von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Niklas Steckel (Schlarpe) wurde anschließend in offener Abstimmung einstimmig von den anwesenden Ratsmitgliedern als Nachfolger zum stellvertretenden Bürgermeister der Stadt gewählt. Steckel gehört laut Ratsbeschluss jetzt auch als Beigeordneter zum Verwaltungsausschuss (Vertreterin: Heidi Emunds). Sonja Gierke sitzt jetzt mit im Finanzausschuss und Wehrhahn im Kultur- und Sozialausschuss sowie in der Mitgliederversammlung der Stadtwerke Uslar GmbH.

Niklas Steckel, stellvertretender Bürgermeister

Einen Antrag der Bunten Ratsgruppe (BRU) zur Erfassung der Energieverbräuche städtischer Gebäude und zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen behandelte der Rat nicht. Laut Beschluss soll der Antrag im Bauausschuss behandelt werden. Abgelehnt wurde ein weiterer BRU-Antrag, in dem Gehölzarbeiten im Frühjahr in Fürstenhagen erneut thematisiert werden sollten.

Simone Förster, Gleichstellungsbeauftragte

Mit mehreren Punkten hat sich die seit Juli vergangenen Jahres tätige Gleichstellungsbeauftragte Simone Förster beschäftigt, sagte sie in ihrem ersten Tätigkeitsbericht vor dem Rat. Das waren Sitzungen, Netzwerkarbeit, Kontaktaufbau, Kennenlernen der Stadtverwaltung und die Mitorganisation von Veranstaltungen.

Ihre ehrenamtliche Arbeit sei sehr umfangreich und sie bedauere, dass sie nicht ähnlich bei finanziellem Ausgleich freigestellt werde für ihr Engagement wie etwa Feuerwehrleute. Sie müsse Urlaub nehmen für eine zweitägige Basisfortbildung, an der sie teilgenommen hat.

„Meine Meinung ist schon gefragt“, stellte Förster fest, die auf Nachfrage aus dem Rat sagte, dass sie auch die Dörfer mit einbeziehen will. Sie ist der Ansicht, dass bei einer hauptamtlichen Vollzeitstelle noch viel mehr möglich wäre wie etwa verlässliche Sprechstunden. Förster lobte die Kooperation mit der Stadtjugendpflege und plant ein Sicherheitstraining für Mädchen und Frauen. Im Austausch sei sie zudem mit der Stadtbücherei und der Familienbegleitenden Hilfe.

Radwege mit Neonfarbe kenntlich machen

In der Einwohnerfragestunde während der jüngsten Sitzung des Stadtrates forderte die Wienserin Monika Preußner eine am besten neonfarbige Markierung der Haltelinie vor dem Radüberweg parallel der Alleestraße von der Wiesenstraße. Da habe sie als Elektrofahrradfahrerin schon öfter brenzlige Situationen erlebt, weil sie zwar vorfahrtsberechtigt sei, aber Autofahrer die Haltelinie vor dem Einbiegen in die Alleestraße nicht beachten.



Eine bessere Kennzeichnung sei ihrer Ansicht nach auch an den Einmündungen vor den Märkten und Betrieben an der Wiesenstraße nötig, weil auch dort Autos nicht vor, sondern auf dem Radweg halten, kritisierte sie in der Sitzung im Alten Rathaus.



Die Uslarerin Heidrun Domine fragte im Rat, ob denn die Erkenntnisse und Vorschläge des ehemaligen Uslarer Lehrers Friedrich Trillhaas mit in die Planung und Umsetzung der Gestaltung des Lavesparks mit einbezogen worden seien? Bürgermeister Torsten Bauer sagte, dass die Vorarbeit von Trillhaas der Verwaltung vorliege und man das gegebenenfalls berate und berücksichtige. Auch der Uslarer Ortsrat werde sich laut Bauer damit beschäftigen, antwortete der Bürgermeister.



Außerdem sorgte sich Domine um die Pflege des Schlossparks. Sie habe Mitarbeiterinnen des Bauhofs beobachtet, wie sie Wasser in Eimern zum Gießen von neuen Pflanzen trugen und wollte wissen, ob der Bauhof denn keinen größeren Wassertank mit einem Schlauch zum bequemeren Gießen von Pflanzen hat? So etwas gebe es und es werde auch eingesetzt, versicherte Bürgermeister Bauer der Einwohnerin. jde