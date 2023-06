Weltreise für guten Zweck - Polizeiorchester Niedersachsen begeistert das Publikum

Teilen

Garant für gute Stimmung und erstklassige Musik: Das Polizeiorchester Niedersachsen mit Dirigent Thomas Boger und Sänger Marc Masconi (Mitte). © Gudrun Porath

Uslar – Als wäre es draußen nicht schon heiß genug gewesen, heizte das Polizeiorchester Niedersachsen dem Publikum im ausverkauften Forum des Gymnasiums Uslar ordentlich ein. Die 40 Musiker aus elf Nationen waren auf Einladung des Lions-Clubs nach Uslar gekommen, um ihr Können für einen guten Zweck unter Beweis zu stellen.

Den guten Zweck hatte Lions-Präsident Alexander Tänzer in seiner Begrüßung noch einmal deutlich gemacht. Er erinnerte an die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, die zwei Jahre zurückliegt und deren Spuren noch lange nicht beseitigt seien, so Tänzer. Spuren, die sich sowohl in der Infrastruktur vor Ort als auch bei den Menschen zeigen.

Besonders betroffen sind nach den Worten von Tänzer die Kinder. „Ein Besuch vor Ort hat uns gezeigt, was notwendig ist“, sagte Tänzer. Deshalb werde der Lions-Club mit dem Erlös des Konzerts eine Gruppe von Kindern nach Uslar einladen und ihnen „eine schöne Zeit“ bereiten.

Eine gute Zeit hatten auf jeden Fall die Zuhörer des Konzerts. Das Polizeiorchester unter der Leitung seines Dirigenten Thomas Boger – seit Jahren regelmäßiger Gast im Uslarer Land – begann die musikalische Weltreise fulminant mit der Fanfare „The Benefaction from Sky and Mother Earth“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa und erntete bereits für dieses erste Stück lang anhaltenden Applaus.

Das Trompetensolo von Stefano Galante verzauberte die Zuhörer bei „Funiculì, Funiculà“. Dieses Stück, erklärte Boger, sei eigentlich als Werbung für die unbeliebte Seilbahn auf den Vesuv geschrieben worden.

Weiter ging es nach Irland mit dem „Hallelujah“ von Leonard Cohen, und das Publikum feierte den Solisten Heechul Kim, der auf dem Sopransaxophon zu hören war. Ins Schwitzen kamen Musiker und Publikum schließlich bei der Reise in den Süden Europas und nach Südamerika. Bei der Samba „Tico Tico“ hielt es viele Zuhörer kaum noch auf den Stühlen, bevor das Orchester mit dem Stück „Mac Arthur Park“ und dem hervorragenden Saxophonisten Nils Brederlow die verdiente Pause einläutete.

Die Verschnaufpause tat Orchester und Publikum gut, denn es ging schwungvoll weiter. Sänger Marc Masconi lud dazu ein, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, mit Frank Sinatras „Fly me to the moon“ auf den Mond zu fliegen, bevor er ganz irdisch mit dem Tom Jones-Hit „Sex Bomb“ die Stimmung weiter aufheizte.

Gut gelaunt verwandelte er kurz vor Schluss das Publikum in den Uslarer Fischerchor. „Ich war noch niemals in New York“ sang es den Refrain des Udo-Jürgens-Songs gefühlvoll mit. Das Orchester zeigte sein Können mit dem nahtlosen Übergang zu Sinatras „New York, New York“.

So angeheizt wollte das Publikum die Musiker nicht so schnell von der Bühne lassen. Mit Standing Ovations ließ sich das Orchester zu zwei Zugaben und einem Versprechen überreden: Im nächsten Jahr, so Dirigent Thomas Boger, komme man gerne wieder.

Von Gudrun Porath