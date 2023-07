Weniger Delikte und Unfälle - Polizei stellt Verkehrs- und Kriminalstatistik für 2022 vor

Von: Frank Schneider

Teilen

Vorstellung der Zahlen der Polizei mit (von links) Uslars Bürgermeister Torsten Bauer, Florian Reschke, Sachbearbeiter Verkehr, Cornelia Klausch, Leiterin des Polizeikommissariats, und Bodenfeldes Bürgermeister Gerald Wucherpfennig. Es fehlt Uwe Breuer. © Frank Schneider

Uslar – Die Polizei hat ihre Verkehrs- und Kriminalstatistik für 2022 vorgestellt und freut sich über weniger Delikte und Unfälle. Cornelia Klausch, Leiterin des Polizeikommissariats Uslar, ihr Stellvertreter Uwe Breuer und Florian Reschke, Sachbearbeiter Verkehr, stellten die Zahlen vor.

So freute sich Breuer, zugleich Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, in der Kriminalstatistik über einen Rückgang von 990 Fällen in 2021 auf 723 im Vorjahr für das Polizeikommissariat Uslar und von 152 auf 133 für die Polizeistation Bodenfelde. Die Aufklärungsrate war wie immer hoch mit 71,53 Prozent für Uslar und 76,69 Prozent für Bodenfelde,

Gestiegen sind die Zahlen bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von 32 auf 46. Das ist laut Uslars Polizeichefin auch andernorts festzustellen. Allgemein würden im Bereich sexueller Missbrauch mehr Fälle angezeigt und die Polizei agiere mit einer speziellen Ermittlungsgruppe. So werde das Dunkelfeld aufgehellt, sagt die Kommissariatsleiterin im Beisein des Uslarer Bürgermeister Torsten Bauer und dessen Bodenfelder Kollegen Gerald Wucherpfennig.

Bei den Rohheitsdelikten gab es einen Rückgang von 193 auf 176 Fälle mit 111 Körperverletzungen (darunter 23 gefährliche und schwere), 60 Straftaten gegen die persönliche Freiheit (darunter zehn Nötigungen, 43 Bedrohungen und fünf Stalkingfälle, eine Freiheitsberaubung und fünf räuberischen Diebstähle).

Rückgänge gab es zudem bei Diebstählen von 134 auf 95 und Einbrüchen von 15 auf 7. Die Prävention spiele eine große Rolle, so Cornelia Klausch. Die sieht ihr Kollege Breuer auch als Ursache für den überraschend hohen Rückgang bei Betrugsdelikten von 264 auf 98 Fälle. Breuer betonte, dass sich die Möglichkeit der Online-Anzeige bewährt habe mit 216 Anzeigen (2021: 239).

Bei den Rauschgiftdelikten ist nach 55 in 2021 mit 68 Fällen in 2022 wieder das Niveau der Vorjahre erreicht. Gewaltaktionen gegen die Polizei wurden nach neun Fällen in 2021 voriges Jahr fünf Stück gemeldet, hauptsächlich wegen Alkoholeinfluss.

Bei den Straftaten vor allem zum Nachteil älterer Menschen (Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, Gewinnversprechen, Schockanrufe, Glas-Wasser-Trick, „Microsoft“- & „FBI“-Anrufe) wirke sich die gute Arbeit des Präventionsteams aus: Von 23 Fällen ging es auf neun Stück im Vorjahr zurück mit einem Gesamtschaden von 5000 Euro. Im Bereich Uslar/Bodenfelde würden sich viele Senioren melden, freut sich die Polizeichefin. Uwe Breuer ruft auf, sich auf alle Fälle zu melden.

Verschont geblieben ist das hiesige Polizeigebiet von Geldautomatensprengungen. Und bei Kinder- und Jugenddelikten bewährt sich die Zusammenarbeit mit den Schulen. Zum Thema häusliche Gewalt ist ein leichter Anstieg festzustellen, der aber statistisch nicht bewertet werden kann. Grund: Der Definitionsbereich hat sich geändert und ist erweitert worden.

Kein Todesopfer, aber 14 Schwerverletzte

Keine Toten und weniger Unfälle. Diese erfreuliche Bilanz zieht Florian Reschke als Sachbearbeiter Verkehr im Polizeikommissariat Uslar: Nach vier Todesopfern bei Verkehrsunfällen in 2021 ließ in 2022 wie schon in den Jahren vor 2021 keiner auf den Straßen in der Region Uslar und Bodenfelde sein Leben.



Und die Unfallzahlen gingen von 255 auf 331 zurück. Dabei wurden 38 Personen (2021: 41) verletzt, darunter 14 Personen schwer (2021: 11).



Im Vorjahr verzeichnete die Polizei 18 Mal Alkohol am Steuer (2021: 15) und zwölf Mal Drogeneinfluss (2021: 23) sowie in der Folge sechs Unfälle wegen Alkoholkonsums und zwei durch Drogeneinfluss.



Die Zahl der Unfallfluchten ist von 72 auf 61 zurückgegangen, 21 (28) wurden im Vorjahr aufgeklärt. Die Unfälle mit Wild gingen ebenfalls zurück von 80 auf 57. Schwerpunkte waren die Landesstraße zwischen Eschershausen und Relliehausen und die Bundesstraße 241 zwischen Schönhagen und Lauenförde mit jeweils zehn Wildunfällen.



Bei der Verkehrsüberwachung stellte die Polizei bei Tempomessungen mit dem Lasermessgerät im Vorjahr 178 Überschreitungen fest. Ablenkung durch das Handy spielt eine immer größerer Rolle und wurde im Vorjahr 110 Mal festgestellt. Auf diesem Gebiet appelliert Florian Reschke an die Autofahrer: „Lasst die Finger vom Handy!“ Grundsätzlich sei das Ablenkungspotenzial bei modernen Autos groß. Die Polizei ist sich sicher, dass dadurch viele Unfälle passieren. Hinzu kommt, dass die Polizei im Vorjahr 130 Autofahrer erwischte, die nicht angeschnallt waren. fsd