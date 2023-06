Zeugnisse und rote Rosen - 50 Schüler verlassen die Heinrich-Roth-Gesamtschule

Von: Jürgen Dumnitz

Teilen

Der Abschlussjahrgang der Heinrich-Roth-Gesamtschule: Nach der Zeugnisübergabe stellten sich die Schüler zum Erinnerungsfoto auf der Treppe im Schulforum auf. © Sven Lenck Gesamtschule/nh

Bodenfelde – In seiner Rede zur Verabschiedung der Schulabgänger hat Schulleiter Andreas Heinrich künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Diese spielt laut seiner Einschätzung in Zukunft auch im Schulalltag immer mehr eine Rolle, sagte er am Freitag vor den Schülern und Eltern in der Aula der Heinrich-Roth-Gesamtschule.

Die KI habe ihm Textvorschläge für seine Rede gemacht, sagte Heinrich. Das Lob, das er den Schülern zu ihren erbrachten Leistungen aussprach, sei indes seine eigene Formulierung, versicherte Heinrich. Von Rückschlägen sollten sich die Gesamtschüler nicht entmutigen lassen, riet der Schulleiter. Vielmehr sollen sie auf ihre Fähigkeiten und Talente vertrauen, um ihre eigenen Zukunft mit zu gestalten.

Von den 50 Abgängern des Jahrgangs 10 schafften 26 einen Erweiterten Sekundarabschluss I, sechs einen Sek.-I-Realschulabschluss, fünf einen Sek.-I-Hauptschulabschluss, einer einen Hauptschulabschluss, elf Schüler bekamen Abgangszeugnisse und ein Schüler erhielt einen Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse. Schüler mit dem besten Notendurchschnitt sind Zoe Andrä (Klasse 10 b) und Vanessa Göcke (10 a). Sie wurden dafür mit Blumen und von den Klassenlehrern geehrt.

Rosen erhielten alle Abgänger zusammen mit ihren Zeugnissen, die die Klassenlehrer Eugen Beidinger und Natalia Taubert ausgaben.

Gratulanten waren zudem Schulleiter Heinrich und Jahrgangsleiter Thomas Geise, der den Schülern empfahl, flexibel zu sein und den erlangten Schulabschluss als Rüstzeug für den weiteren Weg zu nutzen. „Ihr alle habt Herz“, bescheinigte er den Abgängern.

Blumen für die besten Schülerinnen: Jahrgangsleiter Thomas Geise (von links) mit den besten Schülerinnen Zoe Andrä (Notendurchschnitt 1,1) und Vanessa Göcke (1,2) sowie den Klassenlehrern Eugen Beidinger und Natalia Taubert. © Jürgen Dumnitz

Paarweise waren die Schüler zum Auftakt der Feier mit Musikbegleitung in die Aula einmarschiert, in der Eltern und Lehrer schon warteten. Schulleiter Heinrich bedauerte, dass Bodenfeldes Bürgermeister Gerald Wucherpfennig nicht an der Abschlussfeier teilnehmen konnte und auch kein Vertreter da war.

Zoe Andrä und Max Fricke moderierten anschließen das Programm mit Tänzen und Bildershows von den beiden Kassen, die in den vergangenen sechs gemeinsamen Schuljahren entstanden waren. Musiklehrer Eugen Beidinger hatte zudem mit Schülern beider Klassen jeweils Musikstücke eingeübt, für die die Jugendlichen verschiedene Instrumente spielten. Außerdem gab es einstudierte Showtänze zu sehen.

Elternvertreterin Sonja Hörnisch dankte allen Mitarbeitern der Schule, die die Schüler in den vergangenen sechs Jahren begleitet haben. Gerade während der fast dreijährigen Coronavirus-Pandemie sei das nicht einfach gewesen für Schüler, Lehrer und Eltern. Schülersprecherin Vanessa Göcke war sich in ihrer Rede sicher, dass der Jahrgang gut zusammengewachsen sei und die Schule allen viel praktisches Wissen vermittelt habe. Von den Abschlussklassen erhielten etliche Lehrer zudem kleine Geschenke als Dankeschön.

Nach der Zeugnisübergabe feierten Schüler, Lehrer und Eltern im Saal des ehemaligen Gasthauses Kempe in Bodenfelde.

Die Abschluss-Schüler der Gesamtschule

Das sind die Abschlussschüler des 10. Jahrgangs der Heinrich-Roth-Gesamtschule Bodenfelde: Tyler-Phillipe Borgmann, Marlene Strommer, Melina Bendig, Jannis Bode, Luca Borchert, Lennard Hartmann, Raphael John, Nele Kirchhoff, Daniel Koppel, Linus Metje, Selina Peters, Marek Wilk, Chantal Dick, Damaris Szanto, Josephine Celine Hey, Jasmina Lunca, Joe-Tony Ucar (alle Bodenfelde), Felix Brandt (Amelith), Leni Küchemann, Jolina Rüppel (Wahmbeck), Merle Elgnowski, Maximilian Fricke, Vanessa Göcke, Luka Remhof, Muris Rujovic, Peter Steinberg, Zoe Andrä (alle Lippoldsberg), Sven Fiebelkorn, Ronja Hartig, Liesbeth Hörnisch, Lia Weißgerber, Luca-Yannic Demuth (alle Vernawahlshausen), Techin Suksangplang, Sophia Böker (beide Oedelsheim), Valentino Hyseni, Patricia Kahlfeld, Ben Randhahn (alle Uslar), Kimberly Albrecht (Ahlbershausen), Jack Pischel (Bollensen), Dana Hildebrand-Mascher (Dinkelhausen), Lea Winter (Gierswalde), Vincent Neufeld (Schoningen), Ariana Abendroth, Mika Gräfe, Paul Meinshausen (alle Volpriehausen), Lina Melching, Tim Bürgel, Jan Kunoth (alle Wiensen), Jerome Heidinger (Hardegsen) und Jaan Luca Schaller (Nörten-Hardenberg).

Von Jürgen Dumnitz