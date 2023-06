10.000 Fans feiern Roland Kaiser in Willingen

Schlagerstar begeistert Publikum beim Open-Air

+ © Mark-André Hiller Mit Band und aufwendiger Bühnenshow begeistert Roland Kaiser das Publikum in Willingen. © Mark-André Hiller

Altmeister Roland Kaiser hat am Samstag Fans aller Altersklassen an den Fuß des Ettelsbergs gelockt. Die Stimmung war von Anfang an grandios und das Wetter perfekt für das Open-Air-Konzert.

Willingen – Seit fast 50 Jahren ist der Sänger im Showgeschäft und versteht es immer noch, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Nach seinem Debüt in Willingen im vergangenen Jahr genossen die Fans erneut eine zweieinhalbstündige Show. Die deutsche Musikikone hat längst Kultstatus erreicht, Jung und Alt können seine Lieder textsicher mitsingen.

Seine typischen zweideutigen Songtexte im zeitgemäßen Sound erfreuen jedes Herz und sind immer ein Garant für eine gelungene Party. Auch im privaten Bereich dürfen die Lieder von Roland Kaiser nicht fehlen. Nicht umsonst ist sein aktuelles Album Perspektiven“ bei Erscheinen auf Platz 1 der deutschen Album-Charts eingestiegen.

+ Routinierter Entertainer: Roland Kaiser. © Mark-André Hiller

Die ausgelassene Stimmung war schon zu spüren, als sich die Tore zum Festivalgelände öffneten. An den zahlreichen Getränkeständen konnten sich die Gäste erfrischen und den einen oder anderen Snack zu sich nehmen. Alle Mitarbeiter sorgten für einen reibungslosen Ablauf und trugen zur tollen Konzertatmosphäre bei.

Bevor es auf der Bühne so richtig losging, heizte Saskia Leppin den Besuchern mit ihrem Song schon mal ein. Pünktlich um 20 Uhr startete dann die Ouvertüre und eröffnete die Kaisershow, bevor Roland Kaiser mit seinem Song „Alles OK“ den Ettelsberg von der ersten Sekunde an im Griff hatte. Bei jedem seiner Songs sang das Publikum und feierte ausgelassen – bis es am Ende wieder hieß: Bis zum nächsten Mal ... Ob Roland Kaiser auch 2024 den Ettelsberg in Kaisermania versetzen wird? Die Fans hoffen es jedenfalls.

Unter den Besuchern war auch Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, aus Brilon. Auch er war begeistert vom Auftritt, von Roland Kaiser und seiner Band, die alle sehr gut harmonierten. Den krönenden Abschluss bildete das Abschlussfeuerwerk. Nach dem Feuerwerk verließen die Fans zufrieden das Gelände.

Veranstalter Horst Schröder bedankte sich bei Roland Kaiser und hofft auf ein Wiedersehen. Ebenso dankte er seiner tollen Crew, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen sei. Lange wird es auf dem Ettelsberg aber nicht ruhig bleiben, denn schon am Samstag geht es weiter mit Viva Willingen, wenn das Festivalgelände wieder beben wird. (Mark-André Hiller)