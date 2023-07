29 Abiturienten an der Uplandschule Willingen feierlich verabschiedet

Von: Wilhelm Figge

Mit vielen Fähigkeiten und dem Abschluss im Gepäck blicken die Willinger Abiturieten der Zukunft entgegen. © Wilhelm Figge

Mit Zeugnissen, Fähigkeiten und Werten verlassen 29 Absolventen nach dem Abitur die Uplandschule in Willingen.

Willingen – „Wir wurden mit den richtigen Skills und Werten ausgestattet, um auf die Welt losgelassen zu werden“, sagte Jannik Behle stellvertretend für den Willinger Abiturjahrgang 2023, bevor dieser seine Zeugnisse erhielt. Vor allem anderen sei Feiern angesagt: „Denn die Welt wird auch auf uns losgelassen.“ 29 Abiturienten wurden feierlich verabschiedet.

Auf verschiedene dieser Fähigkeiten und Werte gingen die Gratulanten bei der Feierstunde in der Aula ein. Alexander Flake, der die Klasse 2020 übernahm, erinnerte sich an junge Leute, mit denen er im sich lichtenden Dunst auf dem Kahlen Pön tanzen konnte. Die im Upland und speziell an der Schule gute Bedingungen vorfanden, um zu erfahren, wie wichtig Gemeinschaft ist. Und für die er einen Rat hatte: „Glück ist nur echt, wenn man es teilt.“ Das gelte, ob man es per Erfüllung im Beruf suche, oder über Familie und Bausparvertrag, auf Reisen oder im Nachtleben.

Die Elternbeiratsvorsitzende Anke Keudel habe ihre Rede bei der Rückfahrt aus dem Urlaub schreiben wollen – sei angesichts des Abi-Mottos „amtlich bescheinigte Inkompetenz“ aber 600 Kilometer sprachlos gewesen. Sie schlug vor, das „I“ lieber mit Initialzündung zu besetzen. Schulleiterin Barbara Pavlu plädierte für „Intelligenz“, gerade in Anbetracht der aufkommenden künstlichen Intelligenz. Mit Erfahrung als Informatikerin unterstrich sie, dass diese nur ein Werkzeug wie Taschenrechner und Chat-Programme sei. Verantwortung für das Ergebnis und kritisches Denken blieben beim Mensch – künftig eben den Absolventen.

Dr. Dirk Bender sprach für den Förderverein: Auf dem Weg habe er den Schriftzug „sich engagieren“ an der Schule gesehen. Das wünsche er den Absolventen weiterhin. Weitere wichtige Schlagworte: „Respektieren“ – andere Meinungen und das Wissen, das jüngst zu oft verächtlich gemacht werde. „Kooperieren“. Und „Leben“: „Und dabei vieles begreifen, das wir Eltern in der Vergangenheit nicht begriffen haben.“

Die Willinger Abiturienten 2023 Lennox Anders (Willingen), Alexander Anhalt (Willingen), David Behle (Eimelrod), Jannik Behle (Willingen), Tabea Biedermann (Usseln), Michelle Josephine Böttcher (Usseln), Megan Briehl (Welleringhausen), Jan-Josef Bunse (Brilon), Till Droß (Brilon), Michelle Göbel (Willingen), André-René Hesse (Alleringhausen), Maximilian Hofmann (Korbach), Marie Hubl (Driedorf-Mademühlen), Justin Kesper (Willingen), Linus Kesper (Willingen), Ansgar Klein (Bad Berleburg), Max Kleine (Brilon), Ronja Minna Antonia Klinger (Brilon), Eric Müller (Rhena), Jasmin Noack (Usseln), Marlen Pflaum (Rhena), Simon Rink (Brilon), Silas Schlömer (Willingen), Tom Schmitz (Usseln), Moritz Schulze (Usseln), Anna Thaden (Schwalefeld), Isabell Werner (Brilon), Sven Wiechmann (Rhena) und Louisa Wilke (Eimelrod).

Bürgermeister Thomas Trachte führte vor Augen, wie besonders dieser Moment ist und dass die Abiturienten die Zeit genießen sollten. Er unterstrich die Bedeutung der elterlichen Unterstützung und der engagierten Lehrer der Uplandschule. Schülersprecherin Nina Klingelhöfer wünschte viel Freude an Veränderung und dankte Jannik Behle und Erik Müller für ihre Arbeit in der Schülervertretung, die weit über das übliche hinausging.

Auch der Förderverein ehrte die beiden – ebenso die Klassenbesten Maximilian Hofmann (1,3), David Behle und Linus Kesper (1,6) sowie Ronja Klinger (1,7). Auch die Leistungssportler Michelle Göbel, Ansgar Klein, Marie Hubl und abermals Linus Kesper wurden geehrt – ebenso zwei Partnerschüler, die sie unterstützten: Louisa Wilke und Moritz Schulze.

Musikalisch begleitete Alina Kautz die Verabschiedung mit Jamie Duffys „Solas“ und Chopins „Grande Valse Brillante“. Eingangs hatten Grundschüler unter Leitung von Rektor Jörg Fuchs für feuchte Augen gesorgt: Mit Liedern über die zu Beginn der Schulzeit erworbenen Fähigkeiten Lesen, Schreiben und Musik und einem Segenslied für die Wege, die vor den Abiturienten liegen. (wf)