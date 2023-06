Band Lauschgift aus Eimelrod, Korbach und dem Sauerland spielt beim Altstadt-Kulturfest

Von: Wilhelm Figge

Teilen

Irgendwo zwischen Toten Hosen und Michael Schenker rocken (von links) Dominik Wefer, Mario Gerke, Daniel Bärenfänger und Tim Rosenkranz von der Band Lauschgift. © Wilhelm Figge

Musiker aus dem Waldecker Land und dem Sauerland haben über das Internet zusammengefunden. Beim Altstadtkulturfest steht „Lauschgift“ vor der Feuertaufe.

Korbach/Eimelrod – Die Gründungsgeschichte der Band Lauschgift passt ins Zeitalter der Digitalisierung und in die Jahre der Pandemie: Über das Internet kam der Kontakt zwischen Daniel Bärenfänger aus Eimelrod, Dominik Wefer aus Medebach, Mario Gerke aus Olsberg-Elleringhausen und Tim Rosenkranz aus Korbach zusammen; viel ihrer Musik entwickelten sie von daheim im Austausch über digitale Kanäle.

Das Ergebnis ändert das nicht, zeigt sich bei einem Besuch im Proberaum in Eimelrod: Es kracht. Davon können sich alle Freunde von Musik im weiten Feld zwischen Rock, Metal und Punk beim Altstadtkulturfest überzeugen: Am Freitag, 30. Juni, spielen sie um 16.30 Uhr am Rathaus „Rock aus dem Sauerland“. Über ein Online-Portal für Musiker fanden sie sich, ein bisschen dauerte es, bis die Besetzung vollständig war, seit Sommer 2021 sind sie in heutiger Form zusammen waren, blickt Schlagzeuger Daniel Bärenfänger zurück. Alle begannen sie, Songs zu schreiben, fügt Gitarrist Tim Rosenkranz hinzu. Über Whatsapp und Dropbox spielten sie sich ihre Werke zu, übten im Videochat miteinander.

Es entstanden Songs mit Titel wie „Ode an die Freunde“, die klar erkennen lassen, wo die Musiker zwischen Mitte 20 und Mitte 30 ihre Vorbilder haben: Für Tim Rosenkranz ist es die Michael Schenker Group, für Daniel Bärenfänger Pop-Punk Bands wie Sum 41 und Blink-182. Gitarrist Mario „Mao“ Gerke blickt auf die Metal-Band Pantera – auch wenn er ganz anders spiele: „Hauptsache, es knallt.“ Und Dominik Wefer hat Vorbilder bei den Toten Hosen – sowohl Bassist Andreas Meurer als auch Sänger Campino.

Beim ersten Konzert in Medebach vor rund 30 Zuhörern hatten sie erst fünf, sechs Songs parat. Doch die spielten sie einfach dreimal: „Die Leute hatten Spaß – und wir auch“, hält Mario Gerke fest. Es folgte eine Festival mit anderen Bands, genannt „Medekrach“. Das AKF würde nun aber tatsächlich die Feuertaufe, sagt Dominik Wefer: „Dann kann Rock am Ring kommen“.

Immerhin ist die Set-Liste mit Covern mittlerweile bei einem guten Dutzend Lieder angekommen und es gibt genug Konzerttermine, das von einer kleinen Tour die Rede ist: Das Stadtjubiläum von Wemlighausen bei Bad Berleburg am 19. August ist einer davon, für „Eimelrock“ am 22. Juli sind noch Details zu klären.

Geprobt wird mittlerweile jeden Dienstag in Eimelrod, in Daniel Bärenfängers Keller haben die Musiker es sich eingerichtet. Tontechniker ist keiner von ihnen, aber ein paar Aufnahmen teilen sie über ihren Instagram-Account. „Wir wollen erst mal spielen“, sagt Mario Gerke: „Hauptsache, es macht Spaß. Und das tut es jeden Dienstag.“(wf)